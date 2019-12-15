Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Мирового вызова

Сборная России по хоккею для игроков не старше 18 лет вышла в финал Кубка Мирового вызова, который проходит в Канаде. В полуфинале турнира россияне уверенно расправились с командой Чехии - 5:1.

Российская сборная на нынешнем турнире выступает составом, который младше соперников. Вот и во встрече против Чехии подопечным Сергея Голубовича противостояла команда, где игроки были на год, а некоторые и на два, старше россиян. Впрочем, чехам это не сильно помогло.

Судьба встречи, по сути, была решена уже в первом периоде, в котором сборная России отправила в ворота соперника четыре безответные шайбы. Хет-триком отметился Павел Тютнев, а еще одну шайбу записал на свой счет Данил Гущин.

Следующий гол в матче был забит лишь на исходе второго периода. Гущин оформил дубль, а исход поединка окончательно перестал вызывать опасения. В итоге чехам удалось отыграть одну шайбу, но от этого победа российской сборной не стала менее убедительной - 5:1.

16 декабря в 3:00 по московскому времени сборная России U18 сыграет в финале против сборной "Канады-Восток", ранее победившей США в серии буллитов - 2:1.