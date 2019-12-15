Валюта

Прошедшая неделя была крайне позитивной для рубля. Всплеск интереса к рисковым активам начался после заседания ФРС США (было заявлено о переходе от покупок годовых бумаг к более долгосрочным, это будет фактическим началом нового раунда количественного смягчения), а также сообщений о заключении первого этапа торговой сделки между США и Китаем.

На этом фоне курс рубля укреплялся до годового максимума (62,15 рубля за доллар). Судя по динамике торгов, можно предположить, что игроки были вынуждены закрыть свои короткие позиции в рубле, указывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Поэтому на начавшейся неделе рубль может немного скорректироваться, но масштаб его движения будет зависеть в первую очередь от оценки подробностей торгового соглашения США и Китая, уверен эксперт.

Биржа

Начавшаяся неделя на российских рынках пройдет под воздействием большого количества позитивных стимулов - это в целом "зеленое" настроение на мировых площадках (рост в среднем на 1,2-1,5% за неделю), рост цен на нефть, укрепление рубля, снижение ключевой ставки Банком России, победа консерваторов на выборах в Великобритании, говорит аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков. С одной стороны, бурный оптимизм может смениться локальной коррекцией, с другой - волна новых покупок вполне может поднять индексы выше годовых максимумов. Так, индекс Мосбиржи снова приблизился к 3000 пунктов и, судя по объемам, вполне может преодолеть этот психологический рубеж уже в ближайшее время, считает он.

Нефть

Решение по сокращению объемов добычи в рамках ОПЕК+ положительно отразилось на цене на нефть, которая увеличилась до 65 долларов за баррель марки Brent, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. С учетом ослабления доллара и умеренной эйфории на рынках цена на нефть не должна снижаться. Поэтому на начавшейся неделе можно ожидать стабильной цены Brent в диапазоне 62-65 долларов за баррель, прогнозирует аналитик.