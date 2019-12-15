Кардиолог рассказал, что он делает каждую неделю для здоровья сердца

Отказ от курения в сочетании с контролем за уровнями артериального давления и холестерина являются самыми важными мерами для сохранения сердца и сосудов, считает главный врач медицинского центра при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.

Чтобы поддерживать в норме важные показатели сердечного здоровья, и защитить себя от аритмии, ишемической болезни сердца и других недугов, важно соблюдать простые правила, касающиеся питания и физических нагрузок. Спорт и тренировки на выносливость эксперт назвал лучшей защитой для сердца.

- Я хожу по часу три раза в неделю, независимо от погодных условий. Регулярность очень важна для сердца, - предупредил Торстен Дилл.

Он также отметил, что мясо в его рационе присутствует в минимальном количестве. Ему врач предпочитает рыбу и овощи. Питаясь таким образом, можно легко держать нормальный вес.

Кардиолог считает, что одним из "скрытых", но очень опасных врагов для сердца является стресс. Потому как именно он заставляет людей больше есть сладкого, снижает качество сна, увеличивает тягу к курению и алкоголю.