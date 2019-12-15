Новости

Неизвестные разрушили древние постройки в Ингушетии 00:58
Еще один самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем на борту 00:33
Эксперт прокомментировал падение продаж iPhone 00:16
Эрдоган пообещал США закрыть базу Инджирлик в случае введения санкций 15.12.2019
Вылетевший в Гонконг пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево 15.12.2019
В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе "Иртыш" 15.12.2019
В Новосибирской области загорелся склад с пухом 15.12.2019
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом 15.12.2019
В Черное море вошел американский эсминец "Росс" 15.12.2019
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии 15.12.2019
США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу 15.12.2019
Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину 15.12.2019
Вокруг затонувшего в Севастополе плавдока выставили заграждение 15.12.2019
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло 15.12.2019
Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции 15.12.2019
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом 15.12.2019
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище 15.12.2019
Песков рассказал про теплые беседы Путина и Трампа 15.12.2019
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами 15.12.2019
Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке 15.12.2019
Песков рассказал о сути апелляции России в CAS 15.12.2019
Мексиканские фермеры требуют сжечь портрет лидера революции Сапаты 15.12.2019
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово 15.12.2019
Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы 15.12.2019
Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками 15.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Традиционный бельгийский карнавал, который каждый год проходит в городе Алст, исключен из списка Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Беспрецедентное решение было принято на сессии Межправительственного комитета, которая завершилась в Ботоге. Причиной "культурных санкций" в отношении уличного шествия стали обвинения его участников в антисемитизме.

Скандал разгорелся еще в марте, когда на одной из площадок карнавала были установлены куклы, изображающие ультраортодоксальных евреев, сидящих на мешках с деньгами. Инсталляция вызвала протест местных еврейских организаций и возмущение Еврокомиссии. Между тем это был не первый подобный случай. В 2013 году группа участников шествия была одета в нацистскую форму и в руках держала канистры с надписью "Циклон Б". Так назывался печально известный яд, который нацисты использовали для уничтожения узников в газовых камерах. Рядом стояли клетки с людьми в полосатых робах узников концлагерей. За то, чтобы исключить бельгийский карнавал из списка ЮНЕСКО, выступил в том числе центр Симона Визенталя, который, как известно, занимается борьбой с проявлениями антисемитизма, увековечиванием памяти о Холокосте и розыском нацистских преступников. Решение уже поддержал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Президент США подписал указ о противодействии антисемитизму

Тем временем Die Welt сообщает о скандале в городе Котбус на востоке Германии. Там в одном из филиалов популярной местной торговой сети открылась отдельная касса... для поляков - наряду с "обычными" кассами для немецких покупателей. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, над ними повесили разъяснительные таблички с указанием, для кого они предназначены. Клиенты магазина в Котбусе жаловались еще и на то, что распродажи для немцев проводятся по четвергам, а для поляков - по вторникам. По сообщениям "Польского радио" граждане сочли такие порядки дискриминацией. После того, как посол Польши в Берлине потребовал объяснений от фирмы, ее директор по вопросам коммуникации и маркетинга Мелани Штейнсек принесла извинения и заверила, что речь шла всего лишь о попытке "улучшить сервис".

В мире Европа Бельгия Международные организации ООН ЮНЕСКО

Главное сегодня

Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом
В Черное море вошел американский эсминец "Росс"
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами