Традиционный бельгийский карнавал, который каждый год проходит в городе Алст, исключен из списка Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Беспрецедентное решение было принято на сессии Межправительственного комитета, которая завершилась в Ботоге. Причиной "культурных санкций" в отношении уличного шествия стали обвинения его участников в антисемитизме.

Скандал разгорелся еще в марте, когда на одной из площадок карнавала были установлены куклы, изображающие ультраортодоксальных евреев, сидящих на мешках с деньгами. Инсталляция вызвала протест местных еврейских организаций и возмущение Еврокомиссии. Между тем это был не первый подобный случай. В 2013 году группа участников шествия была одета в нацистскую форму и в руках держала канистры с надписью "Циклон Б". Так назывался печально известный яд, который нацисты использовали для уничтожения узников в газовых камерах. Рядом стояли клетки с людьми в полосатых робах узников концлагерей. За то, чтобы исключить бельгийский карнавал из списка ЮНЕСКО, выступил в том числе центр Симона Визенталя, который, как известно, занимается борьбой с проявлениями антисемитизма, увековечиванием памяти о Холокосте и розыском нацистских преступников. Решение уже поддержал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Тем временем Die Welt сообщает о скандале в городе Котбус на востоке Германии. Там в одном из филиалов популярной местной торговой сети открылась отдельная касса... для поляков - наряду с "обычными" кассами для немецких покупателей. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, над ними повесили разъяснительные таблички с указанием, для кого они предназначены. Клиенты магазина в Котбусе жаловались еще и на то, что распродажи для немцев проводятся по четвергам, а для поляков - по вторникам. По сообщениям "Польского радио" граждане сочли такие порядки дискриминацией. После того, как посол Польши в Берлине потребовал объяснений от фирмы, ее директор по вопросам коммуникации и маркетинга Мелани Штейнсек принесла извинения и заверила, что речь шла всего лишь о попытке "улучшить сервис".