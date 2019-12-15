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15.12.2019 08:41
Рубрика: Экономика

Казначейство представит мобильное приложение ЕИС госзакупки для Android

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральное казначейство - оператор Единой информационной системы (ЕИС) госзакупок - планирует к 25 декабря представить мобильное приложение ЕИС для платформы Android. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Роман Артюхин.
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Приложение для IOS появилось в апреле 2019 года. За это время его, по словам Артюхина, установили более 43 тысяч человек. Сейчас оно входит в топ-80 приложений в категории "Бизнес".
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"Приложение рассчитано на тех, кто профессионально занимается темой госзакупок: на поставщиков, а также специалистов по закупкам, контрактных управляющих, - пояснил Артюхин. - Это сложнейшая профессия. Она требует от специалиста постоянно быть в теме, причем, не только закупок своей компании или ведомства, но и их изменений".

По словам главы Федерального казначейства, благодаря настройке уведомлений, подписок по группам товаров, возможности отслеживать изменения в законодательстве с помощью фильтров, мобильное приложение позволяет оставаться в курсе происходящего.

"В целом, ЕИС - проект, которым мы можем объективно гордиться. В сутки в системе обрабатывается 250 миллионов транзакций, - рассказал Роман Артюхин. - Причем, это юридически значимые транзакции. Фактически, сейчас уже можно говорить о создании big data - системы больших данных в сфере госзакупок. Она дает уникальную возможность для аналитики".

По данным Федерального казначейства, число активных пользователей Единой информационной системы достигает 2,7 миллиона человек.

Интервью Романа Артюхина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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