Кучеров получил травму в матче против команды Овечкина

Лучший хоккеист НХЛ прошлого сезона россиянин Никита Кучеров получил травму в матче против "Вашингтона", в котором его клуб уступил 2:5.

В очередном матче регулярного сезона НХЛ лицом к лицу сошлись две российских звезды Лиги - Никита Кучеров, выступающий за клуб "Тампа-Бэй" и многолетний лидер "Вашингтона" Александр Овечкин. Декабрь для последнего пока складывается не слишком успешно - в предыдущих пяти матчах он набрал всего два очка.

Однако это не сказалось на настроении Ови и партнеров. Перед выходом на лед они находились в отличном настроении и исполнили зажигательный танец.

Сам матч сложился для "Вашингтона" очень удачно. Команда победила - 5:2. Овечкин снова очков не набрал, зато отличились его пантеры Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, отметившиеся голевыми передачами. Лучшим игроком встречи был признал вратарь "столичных" Илья Самсонов, отразивший 26 бросков.

Для "молний" матч стал кошмаром. Во втором периоде травму получил их лидер Никита Кучеров. Он заблокировал бросок защитника "Вашингтона" Джона Карлсона, но шайба попала россиянину в правый голеностоп, после чего он с трудом покинул лед.

Кучеров, сильно хромая, отправился в раздевалку и до конца встречи так и не вернулся на лед. О степени тяжести травмы пока не сообщается. Кучеров в матче успел отметиться голевой передачей.