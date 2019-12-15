Лишь каждый четвертый инвалид может добраться до работы

Новости

Вылетевший в Гонконг пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево 22:17
В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе "Иртыш" 21:16
В Новосибирской области загорелся склад с пухом 21:11
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом 20:13
В Черное море вошел американский эсминец "Росс" 20:10
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии 20:07
США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу 20:06
Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину 19:28
Вокруг затонувшего в Севастополе плавдока выставили заграждение 19:10
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло 18:57
Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции 18:22
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:49
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище 17:45
Песков рассказал про теплые беседы Путина и Трампа 17:18
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами 17:12
Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке 17:07
Песков рассказал о сути апелляции России в CAS 17:02
Мексиканские фермеры требуют сжечь портрет лидера революции Сапаты 16:35
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово 16:22
Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы 15:57
Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками 15:37
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки 15:15
В Башкирии произошел второй случай отравления ребенка снюсом 15:00
Лариса Долина споет колыбельную в новом мультфильме про Умку 14:57
Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
15.12.2019 18:31
Рубрика: Общество

Один дома

Лишь каждый четвертый инвалид может добраться до работы
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
На 14,5% увеличится финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации, составив по 35,5 миллиарда рублей в год в ближайшие три года. Об этом сказала вице-премьер России Татьяна Голикова во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов. В этом году на технические средства реабилитации был выделен 31 миллиард рублей.
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Сейчас в правительстве рассматривается законопроект, который позволит ввести электронные сертификаты на приобретение средств технической реабилитации для инвалидов. Люди самостоятельно смогут выбирать модель, функционал, марку изделия в рамках выделенной государством суммы.

В Ростове выпустили справочник о мерах соцподдержки детей-инвалидов

Также вице-премьер отметила, что в России низкие показатели трудоустройства инвалидов - из 3,5 млн инвалидов трудоспособного возраста работают только 26,6% (930 тысяч человек). Это связано, по ее словам, с комплексом проблем - отсутствием пандусов в подъездах, транспортной недоступностью, неприспособленностью рабочих мест. "Проблема может заключаться и в том, что инвалид проживает в неприспособленном или еще, что хуже, непригодном для проживания помещении и просто не может выбраться из дома. И эту проблему мы должны решить", - сказала она.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что с нового года теле-, радиовещание, электронные и информационно-коммуникационные технологии должны стать доступны инвалидам по слуху. Минимальный объем адаптированного контента должен составлять не менее 5% от объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, идущих в эфир без предварительной записи). По мнению министра, такая практика должна быть распространена и на другие сферы, подлежащие лицензированию: транспорт, связь, образование.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом
В Черное море вошел американский эсминец "Росс"
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами