Лишь каждый четвертый инвалид может добраться до работы

На 14,5% увеличится финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации, составив по 35,5 миллиарда рублей в год в ближайшие три года. Об этом сказала вице-премьер России Татьяна Голикова во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов. В этом году на технические средства реабилитации был выделен 31 миллиард рублей.

Сейчас в правительстве рассматривается законопроект, который позволит ввести электронные сертификаты на приобретение средств технической реабилитации для инвалидов. Люди самостоятельно смогут выбирать модель, функционал, марку изделия в рамках выделенной государством суммы.

Также вице-премьер отметила, что в России низкие показатели трудоустройства инвалидов - из 3,5 млн инвалидов трудоспособного возраста работают только 26,6% (930 тысяч человек). Это связано, по ее словам, с комплексом проблем - отсутствием пандусов в подъездах, транспортной недоступностью, неприспособленностью рабочих мест. "Проблема может заключаться и в том, что инвалид проживает в неприспособленном или еще, что хуже, непригодном для проживания помещении и просто не может выбраться из дома. И эту проблему мы должны решить", - сказала она.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что с нового года теле-, радиовещание, электронные и информационно-коммуникационные технологии должны стать доступны инвалидам по слуху. Минимальный объем адаптированного контента должен составлять не менее 5% от объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, идущих в эфир без предварительной записи). По мнению министра, такая практика должна быть распространена и на другие сферы, подлежащие лицензированию: транспорт, связь, образование.