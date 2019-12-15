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15.12.2019 16:35
Рубрика: В мире

Мексиканские фермеры требуют сжечь портрет лидера революции Сапаты

Текст: Константин Волков
Фото: facebook.com/chairez.art Фото: facebook.com/chairez.art
Фото: facebook.com/chairez.art

В Музее изящных искусств в Мехико несколько дней назад была выставлена эпатажная картина "Революция" художника Фабиана Чейреза. На ней лидер мексиканской революции 1910 года Эмилиано Сапата, символ мужественности для многих мексиканцев, изображен обнаженным и в женским туфлях, верхом на возбужденном жеребце. Для того, чтобы не возникало сомнений, кто именно нарисован на полотне, Сапате оставили усы и сомбреро. Правда, шляпу сделали розовой.

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Провокация вызвала большой скандал. Уже несколько дней музей пикетируют активисты Национального союза работников сельского хозяйства, которые особенно почитают Сапату, автора земельной реформы начала ХХ века, которая позволила крестьянам подняться из нищеты. Фермеры требуют сжечь картину. "Это не творческая свобода, это разврат и издевательство", - говорят они. Также защитники Сапаты опасаются, что нынешняя картина - только начало, и, если так пойдет, то скоро все увидят, например, какой-нибудь пикантный портрет Че Гевары и других легендарных личностей.

За честь предка вступились и потомки Сапаты. "Родственники считают, что подобные изображения унижают достоинство вождя", - заявил внук героя Хорхе Сапата-Гонсалес.

Но при этом выставленная картина показала раскол в мексиканском обществе. Несмотря на распространенное в обществе преклонение перед лидером революции, многие, как оказалось, не видят ничего дурного в том, чтобы взглянуть на Сапату под другим углом. Так, для защиты скандального полотна у музея в Мехико собралась группа ЛГБТ-активистов, которые вступили в потасовку с фермерами. Кроме того, представители секс-меньшинств устроили перед музеем целое шоу с танцами, пародирующее маскулинность Сапаты. А в мексиканских соцсетях, особенно в Twitter, началась целая кампания, в ходе которой пользователи выкладывают изображения Сапаты в нетрадиционных видах.

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При этом руководство музея наотрез отказалось убирать картину с выставки, заявив, что искусство может быть разным. В дело пришлось вмешаться президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, который призвал Министерство культуры выступить посредником, отметив, что недовольство потомков должно быть принято во внимание, но искусство при этом нельзя подвергать цензуре.

В результате Минкульт и руководство музея решили, что картина останется на выставке, но рядом повесят табличку с информацией, что родственники Сапаты не согласны с такой трактовкой образа национального героя.

Фермеры и другие защитники традиционного имиджа Сапаты заявляют, что не прекратят пикеты, пока "позорное полотнище" не будет убрано из экспозиции.

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