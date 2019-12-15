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15.12.2019 19:19
Рубрика: Экономика

Отдых от руля

Автобусы оснащают тахографами
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Физлица, владеющие грузовиками и автобусами, должны будут поэтапно оснастить их тахографами в течение двух лет. Приказ Минтранса об этом вступил в силу.

Тахографы должны повысить безопасность движения, так как автоматически регистрируют скорость и маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Контролируют наличие приборов сотрудники ГИБДД. В России тахографами оснащают грузовики и автобусы. Ранее это должны были сделать организации и индивидуальные предприниматели (ИП). А с 1 ноября этого года были введены штрафы за выезд любых грузовиков или автобусов без тахографа, то есть правило затронуло и тех, кто работает без оформления статуса ИП.

Фото: iStock
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Покупка приборов требует дополнительного времени на закупку оборудования, наем и обучение работников, а также дополнительного финансирования, рассказали "РГ" в Минтрансе, поэтому сроки установки тахографов было решено удлинить. Это уменьшит очереди в мастерские, добавили в ведомстве. До 1 ноября этого года физлица уже должны были оснастить тахографами транспортные средства категории M3, экологический класс которых не определен. До 1 февраля 2020 года будут оснащаться тахографами большие автобусы, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 3 или ниже, до 1 мая - автобусы экологического класса 4 или выше. Таким же образом распределены сроки оснащения тахографами автобусов с максимальной массой не более 5 тонн (категория М2). В зависимости от экологического класса установлены сроки до 1 августа 2020 года, до 1 ноября 2020 года и до 1 февраля 2021 года. В последнюю очередь тахографами должны будут оснастить свои автобусы многодетные родители, которые используют их для перевозки членов семьи, - до 1 января 2022 года.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

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