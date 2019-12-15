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Рубрика: Общество

Москва может обновить 133-летний рекорд тепла

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Теплая погода в столичном регионе задержится ещё на неделю. Причем в четверг- пятницу не исключены температурные рекорды. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в столичном регионе новая неделя пройдет под влиянием циклона. Его теплые атмосферные фронты удержат температуру намного выше нормы.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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- Температура воздуха в столице в начале недели составит +1...+3 градуса, временами возможны слабые осадки, ближе к выходным потеплеет ещё на 1-2 градуса, - рассказывает "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Температура воздуха будет соответствовать началу ноября, а не середине декабря. Так, первая половина декабря стала теплее нормы на 5,3 градуса, и среднесуточная температура поднялась до +0,6.

Синоптики не исключают, что 18-19 декабря могут быть побиты рекорды 1982 и 1886 годов, когда воздух прогревался до +5,3. Впрочем, состоятся ли рекорды или москвичей просто будет радовать продолжение европейской зимы, покажет время.

А сегодня днем, 15 декабря, в столице воздух прогреется не выше +2...+3 градусов, временами будет накрапывать дождь, облачность ожидается низкой, а в воздухе продолжит ощущаться гипоксия. Поэтому метеозависимым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания стоит быть предельно внимательными и вовремя принимать необходимые препараты, назначенные врачом.

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