Названы 10 лучших гаджетов десятилетия

Журнал Time решил подвести итоги уходящего десятилетия и опубликовал список из 10 лучших гаджетов, выпущенных в период с 2010 по 2019 год. Первую строчку занял планшетный компьютер Apple iPad.

Составители рейтинга назвали его "культурным сдвигом" в мире технологий, отметив большое количество написанных для iPad приложений, мультитач-дисплей и развитие iOS для планшетов в отдельную iPadOS.

В "пятерку лучших" также вошли электромобиль Tesla Model S, выпущенный в 2012 году, многофункциональный мини-компьютер Raspberry Pi, медиаплеер Google Chromecast, позволяющий "стримить" видео из интернета или по локальной сети, а также дрон DJI Phantom.

Замыкают рейтинг умная колонка Amazon Echo, фактически положившая начало массовому рынку голосовых помощников для дома, умные часы Apple Watch, беспроводные наушники Apple AirPods, портативная модульная игровая консоль Nintendo Switch и геймерский контроллер Xbox Adaptive Controller.