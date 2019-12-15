Ольга Васильева призвала не задавать "домашку" на новогодние каникулы

О домашних заданиях и о том, почему школьники все хуже понимают прочитанный текст, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Вопрос от дедушки трех внуков: на носу новогодние каникулы. Но вместо того, чтобы гулять и отдыхать, дети будут писать несколько рефератов и учить параграфы. Причем один из рефератов - по плаванию. Это нормально?

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы! Но проблема даже не в этом. Часто ко мне приходят родители и спрашивают: "Ольга Юрьевна, почему вся семья работает на домашнее задание? Почему семья заканчивает делать уроки в половине первого ночи? Почему ребенок сидит часами над несчастным учебником, пытаясь понять, что же в нем написано?". Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с 5-го, 6-го класса не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования.

Недавно были опубликованы результаты PISA-2018. В глобальном исследовании мы в группе стран с прогрессом, но по чтению сегодня занимаем 31 место в мире, а когда-то были первыми. Сейчас пытаемся это вернуть - обновляем стандарты, создаем новые, интерактивные задания - будем тиражировать их на всю страну, прежде всего через "Российскую электронную школу". Следующее исследование PISA пройдет в 2021 году - и оно уже покажет результаты работы.

Подробности читайте в ближайшем выпуске "Российской газеты"