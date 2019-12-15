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15.12.2019 15:43
Рубрика: Власть

Песков назвал условия поправок в Минских соглашениях

Текст: Кира Латухина
Минские соглашения изменить можно только в случае, если Киев пойдет на диалог с Донбассом, считают в Кремле.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны", - сказал в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поэтому если эксперты из Киева сядут в Контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому Комплексу мер".

Фото: Григорий Дукор/ТАСС
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Так Песков прокомментировал слова представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексея Резникова, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к Минским соглашениям.

Представитель Кремля поделился воспоминаниями о саммите "нормандской четверки" в Париже. "Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - пояснил он.

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"Дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках - украинский, русский и референтный английский. Формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов", - продолжил пресс-секретарь президента РФ. "Работоспособность Путина феноменальна, но для любого человека это тяжелый труд. Это были очень непростые переговоры", - оценил он.

"Предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям", - добавил Песков.

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