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15.12.2019 16:40
Рубрика: Власть

Песков оценил шансы на успех следующего саммита "нормандской четверки"

Текст: Кира Латухина
Общей победой назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков саммит в "нормандском формате" в Париже. Следующий может быть еще результативнее, заявил он в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Песков заметил, что не слышал слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину, что это его победа, поэтому не может ни подтвердить, ни опровергнуть их.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Песков оценил итоги саммита "нормандской четверки"

"Я думаю, что это была общая победа, потому что действительно поставлен таймер, дано поручение министрам и помощникам эти четыре месяца не идти вхолостую, а конкретно работать над имплементацией договоренностей. Есть надежда на то, что эти четыре месяца не будут потрачены впустую и следующая встреча, возможно, будет еще более результативной", - сказал представитель Кремля.

Шансы на вооруженный конфликт на Украине сократились, считает Песков. "Скорее, да", - ответил он на соответствующий вопрос. "Зеленский не относится к "партии войны". Порошенко олицетворял "партию войны"...к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", - заметил пресс-секретарь российского президента.

Внутриукраинский конфликт могут решить сами украинцы, и если националисты, экстремистские силы не одержат верх, не будут диктовать свою волю, а будут под контролем главы государства, то "появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования", заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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