Песков оценил шансы на успех следующего саммита "нормандской четверки"

Песков заметил, что не слышал слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину, что это его победа, поэтому не может ни подтвердить, ни опровергнуть их.

"Я думаю, что это была общая победа, потому что действительно поставлен таймер, дано поручение министрам и помощникам эти четыре месяца не идти вхолостую, а конкретно работать над имплементацией договоренностей. Есть надежда на то, что эти четыре месяца не будут потрачены впустую и следующая встреча, возможно, будет еще более результативной", - сказал представитель Кремля.

Шансы на вооруженный конфликт на Украине сократились, считает Песков. "Скорее, да", - ответил он на соответствующий вопрос. "Зеленский не относится к "партии войны". Порошенко олицетворял "партию войны"...к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", - заметил пресс-секретарь российского президента.

Внутриукраинский конфликт могут решить сами украинцы, и если националисты, экстремистские силы не одержат верх, не будут диктовать свою волю, а будут под контролем главы государства, то "появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования", заключил Песков.