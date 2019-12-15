Новости

Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции 18:22
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:49
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище 17:45
Песков рассказал про теплые беседы Путина и Трампа 17:18
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами 17:12
Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке 17:07
Песков рассказал о сути апелляции России в CAS 17:02
Мексиканские фермеры требуют сжечь портрет лидера революции Сапаты 16:35
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово 16:22
Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы 15:57
Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками 15:37
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки 15:15
В Башкирии произошел второй случай отравления ребенка снюсом 15:00
Лариса Долина споет колыбельную в новом мультфильме про Умку 14:57
Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры 14:54
Умерла актриса Анна Карина 14:47
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста 14:47
Под Петербургом сосед ограбил 92-летнюю блокадницу 14:45
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил реабилитацию 14:18
Мариинский театр представит детскую сказку "Белоснежка" 14:10
Стало известно, почему японки выглядят моложе своих лет 14:01
Крымский мост подсветили цветами российского триколора 14:00
Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе 13:53
В Москве продлили "желтый" уровень опасности 13:24
Затонувший в Севастополе плавдок и подлодку отбуксируют для утилизации 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
15.12.2019 17:02
Рубрика: Власть

Песков рассказал о сути апелляции России в CAS

Текст: Кира Латухина

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить российских спортсменов международных соревнований будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (СAS). О том, что будет в апелляции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на один из вопросов в передаче "Большая игра" на Первом канале.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Дмитрий Медведев высказался о претензиях к РФ по допингу в спорте

"То, что в решении WADA изрядная доля политизированности - это однозначно. И об этом говорил наш президент", - напомнил представитель Кремля. "Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляций - подавать в CAS. И мы верим, что это будет сделано", - добавил он.

"Мы считаем, что решение о лишении флага нашей страны на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии, и оно для нас неприемлемо. Это также будет использовано в нашей апелляции", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами для защиты интересов и наших спортсменов, и нашего флага и гимна", - заверил представитель Кремля.

На вопрос об ответных мерах Песков заметил, что "де-юре сейчас вообще не о чем говорить, пока не закончился период для апелляций, пока нет каких-то вступивших в силу решений", и предложил набраться терпения.

Власть Работа власти Внешняя политика Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA Допинговые скандалы

Главное сегодня

Песков назвал условия поправок в Минских соглашениях
Косачев объяснил, что стоит за требованиями компартии Японии вернуть Курилы
Володин: Необходимо защищать журналистов, рискующих жизнью
В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами