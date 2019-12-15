Песков рассказал о сути апелляции России в CAS

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить российских спортсменов международных соревнований будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (СAS). О том, что будет в апелляции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на один из вопросов в передаче "Большая игра" на Первом канале.

"То, что в решении WADA изрядная доля политизированности - это однозначно. И об этом говорил наш президент", - напомнил представитель Кремля. "Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляций - подавать в CAS. И мы верим, что это будет сделано", - добавил он.

"Мы считаем, что решение о лишении флага нашей страны на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии, и оно для нас неприемлемо. Это также будет использовано в нашей апелляции", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами для защиты интересов и наших спортсменов, и нашего флага и гимна", - заверил представитель Кремля.

На вопрос об ответных мерах Песков заметил, что "де-юре сейчас вообще не о чем говорить, пока не закончился период для апелляций, пока нет каких-то вступивших в силу решений", и предложил набраться терпения.