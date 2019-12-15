Новости

Вылетевший в Гонконг пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево 22:17
В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе "Иртыш" 21:16
В Новосибирской области загорелся склад с пухом 21:11
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом 20:13
В Черное море вошел американский эсминец "Росс" 20:10
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии 20:07
США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу 20:06
Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину 19:28
Вокруг затонувшего в Севастополе плавдока выставили заграждение 19:10
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло 18:57
Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции 18:22
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:49
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище 17:45
Песков рассказал про теплые беседы Путина и Трампа 17:18
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами 17:12
Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке 17:07
Песков рассказал о сути апелляции России в CAS 17:02
Мексиканские фермеры требуют сжечь портрет лидера революции Сапаты 16:35
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово 16:22
Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы 15:57
Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками 15:37
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки 15:15
В Башкирии произошел второй случай отравления ребенка снюсом 15:00
Лариса Долина споет колыбельную в новом мультфильме про Умку 14:57
Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
15.12.2019 20:13
Рубрика: Власть

Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом

Текст: Кира Латухина

Тема транзита газа из России через Украину обсуждалась на "нормандском саммите" в Париже в составе делегаций, причем детально и с цифрами. Переговоры продолжаются, решения Стокгольмского арбитража по-прежнему неприемлемы для Москвы. Россия готова сохранить транзит только при условии целесообразности для "Газпрома". Об этом рассказал в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия готова дать Украине скидку на газ при условии честной работы

"Эта тема затрагивалась, обсуждалась в составе делегаций. Были руководители соответствующих компаний. От нас был глава "Газпрома" Алексей Миллер. Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась", - сообщил Песков.

Переговоры продолжаются. "Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций, решения в Стокгольмском арбитраже по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, и об этом говорил наш президент", - напомнил представитель Кремля.

Владимир Путин не раз пояснял, что даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов в Европу Москва готова продолжать транзит через Украину. "Но, конечно, это возможно только при условии сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть "Газпрома", - заключил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу

Главное сегодня

Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом
В Черное море вошел американский эсминец "Росс"
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами