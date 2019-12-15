Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом

Тема транзита газа из России через Украину обсуждалась на "нормандском саммите" в Париже в составе делегаций, причем детально и с цифрами. Переговоры продолжаются, решения Стокгольмского арбитража по-прежнему неприемлемы для Москвы. Россия готова сохранить транзит только при условии целесообразности для "Газпрома". Об этом рассказал в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема затрагивалась, обсуждалась в составе делегаций. Были руководители соответствующих компаний. От нас был глава "Газпрома" Алексей Миллер. Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась", - сообщил Песков.

Переговоры продолжаются. "Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций, решения в Стокгольмском арбитраже по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, и об этом говорил наш президент", - напомнил представитель Кремля.

Владимир Путин не раз пояснял, что даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов в Европу Москва готова продолжать транзит через Украину. "Но, конечно, это возможно только при условии сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть "Газпрома", - заключил пресс-секретарь президента.