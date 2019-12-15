Песков: Политическая воля Макрона импонирует нашему президенту

В Париже, помимо участия в саммите "нормандской четверки", президенты России и Франции пообщались друг с другом отдельно. Подробности этой встречи рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Была длительная беседа один на один с президентом Макроном", - сообщил Песков, уточнив, что в таком формате встреча прошла по инициативе Макрона. "Они понимают друг друга, они далеко не во всем соглашаются, они соглашаются в одном и проявляют политическую волю - в безальтернативности диалога, в обсуждении даже тех вопросов, по которым пока не удается договориться", - пояснил представитель Кремля.

"В этом плане такая готовность и политическая воля Макрона весьма импонируют нашему президенту", - заключил Песков.

На саммите отдельную встречу также провели лидеры России и Украины. Проговорив с глазу на глаз минут 10-15, они вернулись к саммиту. Причем интересно, что прервал их беседу именно Макрон. По словам Пескова, он настаивал на продолжении работы в формате "нормандской четверки".