Песков рассказал про теплые беседы Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вели позитивные беседы, но с этим резко контрастирует санкционная политика Штатов. Такой диссонанс длится не первый год, и есть сомнения, что американский лидер может влиять на эти процессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Между Трампом и Путиным было несколько весьма позитивных бесед. Там говорились очень позитивные и хорошие слова", - напомнил Песков. Обсуждались в том числе и торгово-экономические отношения. "Беседы были очень теплые, но реальность суровая и холодная в наших двусторонних отношениях", - констатировал представитель Кремля.

"Мы никогда не закрываем глаза на резкий контраст между фразами "мы поладим и все будет восхитительно и прекрасно" и регулярными санкционными упражнениями, которые выполняют различные ветви власти в США. Этот контраст налицо и продолжается не первый год", - подчеркнул Песков.

"Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит столь "тяжеловесного" министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести все в позитив. Не думаю, что это произошло. Мне не совсем корректно говорить за министра Лаврова, но я не думаю, что есть повод для какого-то оптимизма", - заявил пресс-секретарь президента РФ. При этом в Москве очень позитивно восприняли, что Трамп принял Лаврова: "Это была хорошая возможность еще раз донести до руководства США наши основные позиции по наиболее горячим моментам".

"Ситуация в США беспрецедентная: произошла доселе невиданная поляризация политического ландшафта. Американское общество раскололось, и ничего хорошего для страны, наверное, это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, мы никак не можем останавливать эти чудовищные законопроекты", - сказал Песков.

"Самый большой вопрос - может ли президент Трамп влиять на эти процессы. Я не могу ответить на этот вопрос. Есть очень много сомнений, - считает представитель Кремля. - Мне кажется, в высших эшелонах власти есть понимание того, что демонизация России, которая идет по нарастающей, не связана с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в США​​​".