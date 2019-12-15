Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками

Президент Украины Владимир Зеленский - представитель нового поколения политиков, пока он еще только набирает политический опыт. Об этом в программе "Большая игра" на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Украины - это, конечно, новое поколение политиков, поколение, которое в различных формах сейчас встречается в разных странах Европы, поколение, которое еще только набирается политического опыта", - сказал Песков.

Эти политики пытаются познать основы всех хитросплетений дипломатии и весьма интенсивно: "жадно пытаются впитать знание всех нюансов того, что происходит внутри их стран и вокруг их стран, в самых горячих точках", продолжил представитель Кремля. И хотят решить проблемы в своих странах, хотя это зачастую и очень сложно.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал Песков про внутриукраинский конфликт на юго-востоке.