Покупать ювелирные изделия выгоднее в интернете

В России официально разрешена продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней дистанционным способом. Это означает, что на продажу ювелирных изделий через интернет теперь распространяется Закон "О защите прав потребителей". Так, потребитель вправе отказаться от покупки ювелирного изделия в любое время до его передачи, а после передачи изделия в течение семи дней.

Если покупателю не была предоставлена информация о порядке и сроках возврата ювелирного изделия в момент его доставки, он вправе отказаться от изделия в течение трех месяцев с момента его передачи, отмечают в Роспотребнадзоре.

Сейчас через интернет продается 3-4% изделий, вскоре будет в два раза больше, прогнозируют ювелиры

По мнению Эдуарда Уткина, главы Гильдии ювелиров России, на рынок ювелирных украшений расширение возможностей их продажи окажет самое благоприятное влияние. "Сейчас через интернет продается 3-4% изделий, вскоре будет реализовываться около 8%, то есть рост в два раза, - отмечает он. - Из-за определенных правовых пробелов многие производители не открывали интернет-магазины. А в тех компаниях, которые продавали ювелирку через интернет, пункты выдачи все равно были в их же магазинах. Теперь будет развиваться и сегмент доставки".

Через интернет украшения покупать теперь выгоднее, потому что если покупатель передумает, изделие можно спокойно вернуть. При покупке офлайн это правило не действует. Вернуть кольцо или серьги в обычный магазин не получится.

"Ювелирные изделия не принимают назад потому, что продавец должен в каждом конкретном случае заказывать экспертизу на подлинность возвращаемой вещи, и это продавцам невыгодно. Но если изделие куплено через интернет, то здесь закон на стороне потребителя", - поясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Кстати

В Роспотребнадзоре напоминают, что при покупке ювелирных украшений нужно смотреть, прикреплен ли к ним опломбированный ярлык. В нем должны быть указаны: наименование ювелирного изделия, название изготовителя (импортера), логотип и адрес предприятия-изготовителя, драгоценный металл, из которого изготовлено изделие, с указанием пробы, артикул, вес изделия, размер изделия (для колец, цепей, браслетов), виды драгоценных, полудрагоценных или синтетических вставок с указанием веса и качественных характеристик, цена изделия. Государственное пробирное клеймо - специальный знак, чеканящийся госинспекциями пробирного надзора. Он означает, что изделие проверено в госинспекции и имеет пробу не ниже указанной в клейме.