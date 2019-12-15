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15.12.2019 18:28
Рубрика: Экономика

Кольцо в Сети

Покупать ювелирные изделия выгоднее в интернете
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
В России официально разрешена продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней дистанционным способом. Это означает, что на продажу ювелирных изделий через интернет теперь распространяется Закон "О защите прав потребителей". Так, потребитель вправе отказаться от покупки ювелирного изделия в любое время до его передачи, а после передачи изделия в течение семи дней.
На продажу ювелирных изделий через интернет теперь распространяется Закон "О защите прав потребителей". Фото: wutwhanfoto / istock На продажу ювелирных изделий через интернет теперь распространяется Закон "О защите прав потребителей". Фото: wutwhanfoto / istock
На продажу ювелирных изделий через интернет теперь распространяется Закон "О защите прав потребителей". Фото: wutwhanfoto / istock

Если покупателю не была предоставлена информация о порядке и сроках возврата ювелирного изделия в момент его доставки, он вправе отказаться от изделия в течение трех месяцев с момента его передачи, отмечают в Роспотребнадзоре.

Сейчас через интернет продается 3-4% изделий, вскоре будет в два раза больше, прогнозируют ювелиры

По мнению Эдуарда Уткина, главы Гильдии ювелиров России, на рынок ювелирных украшений расширение возможностей их продажи окажет самое благоприятное влияние. "Сейчас через интернет продается 3-4% изделий, вскоре будет реализовываться около 8%, то есть рост в два раза, - отмечает он. - Из-за определенных правовых пробелов многие производители не открывали интернет-магазины. А в тех компаниях, которые продавали ювелирку через интернет, пункты выдачи все равно были в их же магазинах. Теперь будет развиваться и сегмент доставки".
Ювелирные украшения остаются одним из лучших подарков женщине

Через интернет украшения покупать теперь выгоднее, потому что если покупатель передумает, изделие можно спокойно вернуть. При покупке офлайн это правило не действует. Вернуть кольцо или серьги в обычный магазин не получится.

"Ювелирные изделия не принимают назад потому, что продавец должен в каждом конкретном случае заказывать экспертизу на подлинность возвращаемой вещи, и это продавцам невыгодно. Но если изделие куплено через интернет, то здесь закон на стороне потребителя", - поясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Кстати

В Роспотребнадзоре напоминают, что при покупке ювелирных украшений нужно смотреть, прикреплен ли к ним опломбированный ярлык. В нем должны быть указаны: наименование ювелирного изделия, название изготовителя (импортера), логотип и адрес предприятия-изготовителя, драгоценный металл, из которого изготовлено изделие, с указанием пробы, артикул, вес изделия, размер изделия (для колец, цепей, браслетов), виды драгоценных, полудрагоценных или синтетических вставок с указанием веса и качественных характеристик, цена изделия. Государственное пробирное клеймо - специальный знак, чеканящийся госинспекциями пробирного надзора. Он означает, что изделие проверено в госинспекции и имеет пробу не ниже указанной в клейме.

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