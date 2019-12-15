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15.12.2019 22:30
Рубрика: В мире

Польша отказалась от соглашения по климату

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Главы государств и правительств Европейского союза на саммите достигли договоренностей по поводу климатического соглашения, однако подписали его не все члены ЕС. Польша оказалась единственной страной сообщества, отказавшейся полностью сократить выброс парниковых газов к 2050 году.

Как заявил премьер республики Матеуш Моравецкий, экономика его страны не готова к столь серьезным преобразованиям, которые требует провести Брюссель (в настоящее время около 80 процентов вырабатываемой в Польше электроэнергии производят с использованием угля). "Польша будет стремиться к достижению климатической нейтральности в своем темпе", - отметил Моравецкий. Сам он предлагал на саммите поставить сроком выполнения этой цели 2070 год. Тем не менее, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, принятое ЕС решение - "очень важное". "Мы рассматриваем климатическую нейтральность как нашу общую задачу. Но нам понятно, что одна страна находится на стадии, когда не может взять на себя это обязательство. Мы вернемся к этому вопросу в июне", - отметил Мишель.

Фото: МИД Беларуси
Минск заявил в ООН о намерении сократить выбросы парниковых газов

Согласно принятому документу, 26 членов ЕС (без учета Британии. - Прим. ред.) обязались к 2050 году сократить выброс парниковых газов. При этом страны могут самостоятельно решать, как именно достигнуть этой цели. Данная лазейка предусмотрена ради нескольких государств Восточной Европы, которые еще полгода назад вместе с Польшей блокировали принятие подобного соглашения. Чехия и Венгрия добились того, чтобы им оставили возможность развивать атомную энергетику, которую в ЕС больше не считают чистым источником энергии (впрочем, этой возможностью планируют воспользоваться также Франция и Болгария). Варшава же свою позицию связывает с тем, сколько денег она получит на выполнение поставленной задачи от Фонда справедливого перехода. Предполагается, что средства на его создание выделят из бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Однако он до сих пор не согласован, в том числе из-за позиции все тех же стран Восточной Европы, выступивших против сокращения средств, направляемых на реализацию политики сплоченности - финансовой поддержки менее развитых стран ЕС.

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