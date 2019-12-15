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15.12.2019 14:17

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Текст: Сергей Тихонов
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Как рассказала пресс-секретарь, решение было принято на этой неделе на совещании, которое провел Силуанов. Представители профильных министерств пересмотрели прогнозный план приватизации и решили включить в него дополнительные активы. Какие именно, Фоменко не уточнила. Окончательное решение по программе приватизации должно быть принято на заседании правительства.

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По словам Фоменко, средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний. Она также отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, поскольку сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, для повышения эффективности управления компаниями.

Ранее, Минфин и Минэкономразвития обсуждали перечень государственных активов планируемых к продаже в 2020-2022 годах. Снижение доли государства пока предусмотрено в компаниях: "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россетти" и "Объединенная зерновая компания".

Правительство Правительство Минфин Правительство Вице-премьеры Приватизация государственного имущества

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