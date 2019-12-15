Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Как рассказала пресс-секретарь, решение было принято на этой неделе на совещании, которое провел Силуанов. Представители профильных министерств пересмотрели прогнозный план приватизации и решили включить в него дополнительные активы. Какие именно, Фоменко не уточнила. Окончательное решение по программе приватизации должно быть принято на заседании правительства.

По словам Фоменко, средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний. Она также отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, поскольку сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, для повышения эффективности управления компаниями.

Ранее, Минфин и Минэкономразвития обсуждали перечень государственных активов планируемых к продаже в 2020-2022 годах. Снижение доли государства пока предусмотрено в компаниях: "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россетти" и "Объединенная зерновая компания".