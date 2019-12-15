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15.12.2019 14:43
Рубрика: Власть

Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об эксперименте по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

С 1 января в эксперимент по взиманию налога на самозанятых, помимо Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана (где режим действует с начала этого года), будут включены еще 19 регионов. Это Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкирия.

Фото: photoxpress
Налоги, штрафы и квартплату можно будет оплатить по QR-коду

В пояснительной записке говорится, что нужно оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все регионы.

Налог на профессиональный доход могут платить граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, если их деятельность не нужно обязательно регистрировать в качестве ИП, которые получают доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка - 4 процента от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6 процентов - от дохода полученного от реализации ИП и юрлицам. При этом доходы не должны превышать 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Для участия гражданам достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться.

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