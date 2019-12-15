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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Праздник за свой счет

Каждый третий корпоратив работники оплачивают вместе с работодателем
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Если бы перед работниками поставили выбор - денежная премия или новогодний корпоратив, большинство (72%) выбрали бы деньги, и только 18% - праздник, показал опрос компании HeadHunter.
Фото: deagreez / istock Фото: deagreez / istock
Фото: deagreez / istock

Больше всего тех, кто предпочел бы корпоратив деньгам, живет в Рязанской области (29%). За праздник чаще выступают представители сферы закупок (25%), госсектора (24%) и продаж (24%).

Фото: iStock
Пятая часть компаний в России отказалась от новогодних корпоративов

При этом только половина корпоративов в России проходит полностью за счет работодателя. Треть (37%) - за общий счет работников и работодателей, а 12% - полностью за счет сотрудников.

В столицах новогодние корпоративы чаще полностью оплачивают компании (67% - в Москве и 65% - в Санкт-Петербурге), а вот в Тульской области почти четверть опрошенных заявили, что сотрудники сами оплачивают проведение праздника (23%). В госсекторе и НКО эта доля составляет 35%.

Больше половины респондентов рассказали, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах, кафе или столовых. В 27% случаев в аренду берется отдельное помещение, и в 15% - праздник организовывается прямо на рабочих местах и в офисах.

Фото: Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС
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Каждый пятый опрошенный сообщил, что посещение корпоративов обязательно. Выше всего эта доля в Тульской области и Москве (по 28%).

Помимо новогодних корпоративов (которые организовывают 82% организаций), некоторые работодатели устраивают праздник в честь дня рождения компании - таких 38%. Каждый десятый работодатель не устраивает корпоративы ни по каким поводам. Выше всего эта доля в Кемеровской и Томской областях (по 19%).

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