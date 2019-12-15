Много лет назад один мудрый священник посоветовал мне в трудной ситуации: "Вы молите Господа о чуде. Только помните: чудо - это не обязательно что-то очень хорошее. Чудо - это то, чего быть не может, а оно происходит. А уж хорошее или нет - как Бог управит".

Первое чудо, с которым я столкнулся в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, были... продуктовые наборы в зрительском буфете. В советские времена брал ты продовольственный набор, и чтобы получить то, что хочешь, необходимо было взять и то, что тебе не надо. Думал, минули те времена. Но - о, чудо! - теперь в буфете прославленного театра нельзя купить один бутерброд или одно пирожное. Продаются наборы пирожных и наборы бутербродов. Я уже писал об этом странном ноу-хау прославленного театра. Получил отклики зрителей, но дирекция, видимо, считает навязывание товаров нормальным.

Но, в конце концов, мы ж в театр не в буфет ходим. Самую малость подпортилось настроение перед началом, но зато потом...

Настоящее, подлинное, невероятное чудо случилось в этот вечер на сцене "Стасика" - как любовно называют театр. Ну, во-первых, мы увидели на сцене снег. Снег в Москве!

Но главное, театр подарил нам праздник. Самый настоящий, веселый, поднимающий настроение и рождающий оптимизм.

Руководитель оперы "Стасика" Александр Титель любит не только оперу, но и оперетту. И хочет этой любовью поделиться с нами. Оперетта - это что такое? Прекрасная музыка и... архаичные декорации и костюмы. Но делиться же хочется радостью, а не архаичностью, правда?

И вот тогда фантазер Титель берет да и помещает героев классических оперетт... на зимний курорт Шамони. А фантазер Владимир Арефьев - главный художник театра - берет да и создает на сцене настоящий зимний курорт - с канатной дорогой, горнолыжным спуском, короче, все дела. Когда-то эти замечательные творцы придумали вечер оперетты "Однажды на Лазурном Берегу", который имел огромный зрительский успех. И вот теперь оперетта в зимнем пейзаже.

Чудо - это то, чего быть не может, а оно происходит. А уж хорошее или нет - как Бог управит

Первое мое ощущение от спектакля было такое: оперетта как будто помолодела и ожила. Звучали Кальман, Оффенбах, Легар, другие гении (дирижер и руководитель постановки Уильям Лейси), а на сцене современные люди проживали современную жизнь. Вы можете себе представить, например, как на сцене театра в воздухе замирают две кабинки канатной дороги, в одной женщина сидит, в другой - мужчина, и поют они красивую арию, покачиваясь над снежным пейзажем? Я такого представить себе не мог. А Титель смог. И осуществил. И у зрителя возникает ощущение невозможного, но случившегося - собственно, то, чем так и ценен театр.

А еще, знаете, что я скажу? Александр Титель создал труппу замечательных актеров. Не надо мне говорить, что в оперном театре главное - певцы, я в курсе. И все, кто был в тот вечер на сцене - от Хиблы Герзмавы, Евгения Поликанина, Владимира Дмитрука, Натальи Мурадымовой до менее известных, но тоже замечательных, - все! - прекрасно исполняли свои арии и дуэты. Но чтобы участвовать в вечере оперетты, надо еще быть актером. Мало спеть, необходимо сыграть. И они играют! Но как! С каким невероятным азартом, страстью, восторгом. А как танцуют оперные артисты! (хореограф Лариса Александрова).

Александр Титель поставил очень светлый спектакль. Не потому, что на сцене снег, и не потому, что маг света Дамир Исмагилов создал праздничную световую картину. Главное - спектакль о радости, о любви, о празднике и красоте. То есть обо всем том, чего нам в жизни так не хватает.

Люди, которые делали "Зимний вечер в Шамони" в "Стасике", - волшебники, которые нашли в себе силы, и, я бы сказал, убежденность, чтобы поделиться с нами чудом радости жизни.

А буквально через несколько дней после премьеры главный дирижер театра Феликс Коробов решил поделиться с нами... своими друзьями. Представляете?

Коробов - человек, для которого общение - важнейшая составляющая жизни. Мне вообще кажется, что он живет любовью, музыкой и общением. В круге его общения множество замечательных людей, в том числе и художников. С некоторыми он делал спектакли, с некоторыми просто дружит.

Так возникла идея выставки "Феликс Коробов в кругу друзей-художников". Слава богу, у нас есть очень живой музей - театральный имени Бахрушина, который предоставил свой филиал - Дом-музей М.Н. Ермоловой. И - раз! - Александр Титель, которого я буквально несколько дней назад видел на премьере "Зимнего вечера в Шамони", уже ходит по выставке, придуманной и организованной главным дирижером его театра!

Я никогда не был на выставке, организованной по принципу: эти художники дружат с этим человеком. Занятное ощущение

Я никогда не был на выставке, организованной не по хронологическому, не по тематическому принципу, а по такому: эти художники дружат с этим человеком. Занятное ощущение. Просто висят хорошие работы знаменитых художников и менее знаменитых, не связанные, в сущности, ничем, кроме таланта создателей.

Например, для меня подлинным открытием стали работы Владимира Соловьева. Этот человек умеет главное, как мне кажется, что должен уметь живописец: создает свой, ни на кого не похожий мир. Его картины невозможно перепутать ни с чьими другими.

Пусть простят мне знатоки русского языка, я твердо убежден: делиться - это от слова "дело".

Спасибо, "Стасик" за два совсем разных, но чудесных праздника. Спасибо, творцы! Хорошо все-таки, что театр начинается не с буфета, а с таланта...