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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Смена кадра

Новым председателем "Яблока" избран Николай Рыбаков
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Съезд "Яблока" в ночь на воскресенье избрал нового председателя - им стал 40-летний Николай Рыбаков, эколог, член внутрипартийной фракции "Зеленая Россия".

В ходе тайного голосования он победил в первом туре, обойдя лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга и теперь уже бывшего председателя партии Эмилию Слабунову.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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Николай Рыбаков - четвертый и самый молодой председатель "Яблока". Родился в Ленинграде в 1978 году, в 2000-м окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения. В партийные ряды влился еще в 1995 году в возрасте 16 лет. До прихода в федеральные органы "Яблока" был муниципальным депутатом в Северной столице, занимал пост исполнительного директора экологического центра "Беллона". В декабре 2015 года был избран заместителем председателя партии.

На посту лидера "Яблока" Рыбаков намерен заняться обновлением партийных рядов и методов работы. "Главное преобразование, которое я считаю очень важным сделать в партии, это подготовить ее к выборам 2021 года, не только подготовив кандидатов, технологии, но и вселив дух уверенности в победе", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Новый председатель напомнил, что за последние годы "Яблоко" расширило свое представительство в региональных и муниципальных органах власти. За последние четыре года партия увеличила число региональных и муниципальных депутатов со 198 до 398 человек.

"Мы умеем выигрывать выборы не только в Москве - мы впервые создали фракцию в Законодательной Думе Хабаровского края, у нас есть депутаты от Калининграда до Японского моря, даже в самых небольших поселках", - отметил лидер партии.

Новый лидер "Яблока" намерен заняться обновлением партийных рядов и методов работы

Теперь, считает он, самое главное - донести свою точку зрения до максимального числа избирателей. Предстоящую в 2020 году региональную кампанию "Яблоко" намерено использовать как подготовительную к 2021 году, когда будет избрана Государственная Дума восьмого созыва. Напомним, в нижней палате парламента партия отсутствует с 2003 года. "На выборах 2021 года мы видим "Яблоко" современным, где кандидаты заранее готовятся к избирательной кампании", - сказал Рыбаков.

Говоря об общем направлении развития партии, он заявил: "Моя основная задача - сделать "Яблоко" современным, модным, куда будут приходить люди, потому что это будет интеллектуальный центр и в Москве, и в регионах".

"Мы научимся оперативно реагировать на актуальную повестку, будем разрабатывать свежий контент и современную форму подачи в социальных сетях, увеличим число подписчиков наших аккаунтов", - говорится в программе Рыбакова "Расправить крылья".

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Рыбаков будет развивать новые форматы взаимодействия с избирателями, в том числе собственный проект - "Электронную партию". Этот сервис позволяет всем желающим направлять свои предложения партии, участвовать в ее мероприятиях и даже предлагать поправки в законопроекты.

До выборов 2021 года "Яблоко" намерено принять пакет обновлений в свой устав. Председатель Федерального политкомитета Григорий Явлинский предложил не закрывать XXI съезд и провести вторую его часть "не позднее ноября 2020 года в том же составе". К этому сроку рядовые "яблочники" предложат меры по модернизации партии, а политкомитет создаст рабочую группу для внесения изменений в устав, которые "будут основой новой партии".

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