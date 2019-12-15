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15.12.2019 02:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новым председателем партии "Яблоко" избран Николай Рыбаков

Текст: Галина Мисливская
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков во время XXI cъезда политической партии "Яблоко" в Москве. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков во время XXI cъезда политической партии "Яблоко" в Москве. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков во время XXI cъезда политической партии "Яблоко" в Москве. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В ходе тайного голосования он набрал 69 голосов, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг - 40 голосов, а теперь уже бывший председатель партии Эмилия Слабунова - 19 голосов. На главный партийный пост претендовали также руководитель ярославского отделения партии Олег Виноградов и новобранец от Москвы Олег Новиков, обоих поддержали по два делегата съезда. Всего за кандидатов в председатели проголосовали 132 человека. Для победы в первом туре достаточно было набрать 67 голосов.

Фото: istock
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Основой проблемой партии Николай Рыбаков считает "апатию и неверие в свои силы". Выступая перед делегатами съезда в качестве кандидата в председатели "Яблока", он также коснулся проблемы внутрипартийного конфликта поколений и пообещал, что новые люди в партии не будут "класть ноги на стол", а многолетние председатели отделений перестанут препятствовать продвижению молодежи.

На посту председателя Рыбаков намерен развивать современные форматы партийной работы. Это те проекты, с которыми он пришел в 2015 году на выборы председателя "Яблока": прямые трансляции с заседаний руководящих органов, платформа "Электронная партия" и другие.

Сразу после избрания новый председатель "Яблока" поблагодарил однопартийцев за доверие, особо выделив одного из основателей партии Григория Явлинского и свою предшественницу Эмилию Слабунову. "Я вас не подведу. Надеюсь, мы будем много лет работать вместе. Хочу, чтобы каждый из вас побеждал, чувствовал уважение к себе и был востребованным", - сказал он.

В воскресенье, перед началом работы второго дня съезда, состоится брифинг нового председателя партии и представление его заместителей.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Николай Рыбаков родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000 году с отличием окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения.

В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.

В 2017 году возглавил Единый избирательный штаб "Яблока", руководил президентской кампанией Григория Явлинского в 2018 году и выборами в Мосгордуму в 2019 году. Является членом внутрипартийной фракции "Зеленая Россия".

Николай Рыбаков - четвертый председатель партии "Яблоко". Первым ее главой был Григорий Явлинский - с 1993 года до 2008 года. Затем два срока (до 2015 года) этот пост занимал Сергей Митрохин. С декабря 2015 года "Яблоко" возглавляла депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова.

Срок полномочий нового председателя и руководящих органов партии - четыре года.

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