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15.12.2019 19:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину

Текст: Александр Мелешенко

Сотрудники полиции в Москве застрелили мужчину, который подозревался в нападении на женщину. При виде полицейских он набросился на них и стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

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Как рассказали "РГ" в главном столичном управлении МВД, полицейские прибыли по вызову о ножевом ранении в один из домов на улице Генерала Тюленева. Там они обнаружили раненую женщину и мужчину, ведущего себя неадекватно.

Подозреваемый набросился на полицейских, после чего один из них применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался, женщину госпитализировали.

В главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщили, что возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия к представителям власти. Там рассказали, что получившая ножевые ранения женщина оказалась матерью мужчины, который впоследствии был застрелен.

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"По данным следствия, мужчина в ходе ссоры в квартире жилого дома нанёс своей матери удары ножом, женщине удалось выйти из квартиры и вызвать сотрудников правоохранительных органов, - пояснили в следственном ведомстве. - Для пресечения противоправной деятельности мужчины сотрудники зашли в квартиру, где последний держал пистолет в руках и высказывал угрозы, в связи с чем сотрудники применили табельное оружие".

На месте сейчас работают следователи и криминалисты, опрашиваются соседи, восстанавливается полная картина произошедшего.

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