Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину

Сотрудники полиции в Москве застрелили мужчину, который подозревался в нападении на женщину. При виде полицейских он набросился на них и стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

Как рассказали "РГ" в главном столичном управлении МВД, полицейские прибыли по вызову о ножевом ранении в один из домов на улице Генерала Тюленева. Там они обнаружили раненую женщину и мужчину, ведущего себя неадекватно.

Подозреваемый набросился на полицейских, после чего один из них применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался, женщину госпитализировали.

В главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщили, что возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия к представителям власти. Там рассказали, что получившая ножевые ранения женщина оказалась матерью мужчины, который впоследствии был застрелен.

"По данным следствия, мужчина в ходе ссоры в квартире жилого дома нанёс своей матери удары ножом, женщине удалось выйти из квартиры и вызвать сотрудников правоохранительных органов, - пояснили в следственном ведомстве. - Для пресечения противоправной деятельности мужчины сотрудники зашли в квартиру, где последний держал пистолет в руках и высказывал угрозы, в связи с чем сотрудники применили табельное оружие".

На месте сейчас работают следователи и криминалисты, опрашиваются соседи, восстанавливается полная картина произошедшего.