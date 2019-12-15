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15.12.2019 06:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке произошло три землетрясения за сутки

Текст: Юлия Гарднер

Сразу три землетрясения зафиксировали в акватории Тихого океана сегодня утром. Первый подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в 179 километрах восточнее города Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр залегал на глубине 60 километров, сообщает ГУ МЧС по краю.

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Крита

Еще два сейсмособытия после зарегистрировали близ Курильских островов. Их магнитуда составила 5 и 4,9, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Во всех случаях население регионов подземных толчков не ощутило. Тревога цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Сахалинская область Курильские острова

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