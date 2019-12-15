На Дальнем Востоке произошло три землетрясения за сутки

Сразу три землетрясения зафиксировали в акватории Тихого океана сегодня утром. Первый подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в 179 километрах восточнее города Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр залегал на глубине 60 километров, сообщает ГУ МЧС по краю.

Еще два сейсмособытия после зарегистрировали близ Курильских островов. Их магнитуда составила 5 и 4,9, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Во всех случаях население регионов подземных толчков не ощутило. Тревога цунами не объявлялась.