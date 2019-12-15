На космодроме Восточный начинается монтаж стартового стола для ракеты "Ангара"

На космодроме Восточный сегодня начинается монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара".

"Сегодня транспортировка и монтаж емкостей", - рассказал журналистам на Восточном замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

По его словам, в производстве оборудования задействованы 14 предприятий. Они же ранее принимали участие в строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель "Союз-2" на Восточном.

"Поставляемое оборудование является уникальным", - отметил Костарев. Он также назвал сегодняшнее событие знаковым.

Несколькими днями ранее специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" приняли и выгрузили на специальной площадке хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома Восточный составные части Кабель-заправочной башни, которая входит в состав наземной инфраструктуры комплекса "Ангара", сообщили в пресс-службе "ЦЭНКИ". Она предназначена для использования в качестве средств подвода (отвода) к ракете необходимых коммуникаций, ее ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала.

Установка стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" входит во вторую очередь строительства космодрома Восточный.