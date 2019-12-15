На Сахалине напали на сотрудников "скорой помощи"

В сахалинском городе Долинске произошло нападение на сотрудников "скорой помощи".

В ночь на воскресенье в приемную Долинской ЦРБ обратились два молодых человека, которые сообщили, что в квартире по улице Севастьянова женщина потеряла сознание. Одновременно на станцию "скорой" поступил звонок о том, что та самая женщина скончалась.

На указанный адрес выехали две медбригады: одна - с районной больницы, вторая - с подстанции "скорой". Обе прибыли на вызов в течение четырех минут. Фельдшеров встретила толпа агрессивных пьяных парней. Осмотр показал, что пожилая женщина к моменту приезда медиков была мертва уже несколько часов. После констатации смерти молодые люди стали оскорблять сотрудников "скорой" и нападать на них.

"После того, как один из фельдшеров достал телефон и попытался вызвать полицию, один из молодых людей выхватил у него телефон и кинул ему в лицо, в результате чего были рассечены мягкие ткани", - сообщает минздрав Сахалинской области.

Во второго фельдшера кинули стеклянный предмет и травмировали ему руку. Работать в ближайшее время пострадавшие не смогут. Заявление о нападении направлено в полицию.