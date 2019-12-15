В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Приморье. ДТП произошло сегодня на 15 километре дороги Фокино - Дунай.

Известно, что Nissan Cube ехал со стороны Дуная, а автобус № 109 марки Daewoo - из Фокино.

"Погибла женщина-водитель Nissan 1960 года рождения и пассажир этого автомобиля 1940 года рождения", - рассказал "Интерфаксу" директор муниципального учреждения по делам ГО и ЧС Фокино Сергей Семенов.

Пассажир легкового авто получил травмы и был госпитализирован. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. На месте ЧП работают две пожарные машины и полицейские. Дорога для рейсовых автобусов временно закрыта.