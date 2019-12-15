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15.12.2019 06:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека

Текст: Юлия Гарднер

Два человека погибли и один пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Приморье. ДТП произошло сегодня на 15 километре дороги Фокино - Дунай.

Фото: vesti.ru
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Известно, что Nissan Cube ехал со стороны Дуная, а автобус № 109 марки Daewoo - из Фокино.

"Погибла женщина-водитель Nissan 1960 года рождения и пассажир этого автомобиля 1940 года рождения", - рассказал "Интерфаксу" директор муниципального учреждения по делам ГО и ЧС Фокино Сергей Семенов.

Пассажир легкового авто получил травмы и был госпитализирован. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. На месте ЧП работают две пожарные машины и полицейские. Дорога для рейсовых автобусов временно закрыта.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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