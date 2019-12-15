Ковернинский райсуд Нижегородской области приговорил 79-летнюю жительницу деревни Шадрино Александру Сироткину к восьми месяцам условно за выращивание почти 500 кустов наркосодержащего мака.

В соответствии с постановлением правительства РФ такое количество незаконно культивируемых растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, считается особо крупным и в соответствии с пунктом "в" второй части 231 статьи Уголовного кодекса наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

Можно сказать, что Александру Егоровну суд пожалел, но, похоже, оснований вынести ей оправдательный приговор не имел.

Деревня Шадрино находится примерно в 20 километрах от районного центра. Живет там около пятисот человек, а работает не более 20 процентов из них: женщины - в соцзащите за пенсионерами ухаживают, мужчины - на лесопилке. Участковый уполномоченный полиции лейтенант Евгений Жуков среди факторов, усиливающих криминогенную обстановку в местных поселениях, ставит отсутствие рабочих мест на одно из первых мест. Тем не менее, как следует из его отчета за 2018 год, от жителей всех 18 деревень участка поступило 97 заявлений, зарегистрировано шесть преступлений, а из стоящих на профилактическом учете 60 человек (две трети - владельцы оружия) - семь алкоголиков и ни одного наркомана.

И вот на тебе: на тихом участке - громкое дело, связанное с наркотиками.

- Это все мой сосед нажаловался, - рассказала "РГ" Александра Егоровна. - Мне-то мак нужен, чтобы пироги печь да кормить двух коз листьями и стеблями.

Ее сосед - ветеран афганской войны Виктор - и не скрывает, что заявление написал он: "К ней периодически приезжают внуки, а потом я нахожу у себя под забором шприцы. Они их бросают или нет - не знаю, за руку не хватал. Я в Афганистане с наркотой боролся, так почему здесь должен терпеть это безобразие?"

Александра Егоровна уверяет, что не растила мак специально. А если уж он растет, то почему бы и не использовать его в домашнем хозяйстве?

У Александры Егоровны действительно много внуков - 14. Но живет бывшая доярка племсовхоза им. Ленина в большом и опрятном доме одна: дочери и внуки ее только навещают.

Лейтенант полиции Евгений Жуков проверил огород Сироткиной и теперь по-офицерски четко формулирует:

- Согласно заключению эксперта N 3528Э от 11 июля 2019 года, на участке обнаружено наркосодержащее растение мак рода Papaver. Он рос в теплице и еще ровными рядами на двух грядках, имевших четко сформированные границы. Я такого количества не видел ни разу.

Заключение эксперта и наличие явных признаков возделывания культуры (теплица и две сформированные грядки) стали поводом для возбуждения уголовного дела.

- Было доказано, что никто кроме Александры Сироткиной, поливать, рыхлить и полоть 479 кустов мака не мог, - говорит прокурор Ковернинского района старший советник юстиции Алексей Чижиков. - Была доказана ее вменяемость, а, значит, по нашим законам она должна предстать перед судом и нести уголовную ответственность.

Принимая во внимание возраст Александры Егоровны, государственный обвинитель в суде потребовал назначить минимальное наказание - восемь месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.

- Я также буду настаивать на том, чтобы сотрудники уголовно-исполнительной инспекции навещали ее раз в месяц сами, не требуя, чтобы она приезжала отмечаться, - заверил нас районный прокурор.

Решение суда вступит в силу во вторник 17 декабря 2019 года.