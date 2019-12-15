В Башкирии произошел второй случай отравления ребенка снюсом

Второй случай отравления никотином, содержащимся в "конфетке", называемой снюсом, произошел в Башкирии, на этот раз в городе Нефтекамске. Пострадала девочка. Как сообщило агентство "Башинформ" со ссылкой на министра образования РБ Айбулата Хажина, борьба с употреблением снюсов представляет серьезную проблему.

- У нас законодательный запрет в части табакосодержащих веществ есть, но нет запрета на никотиносодержащие вещества. Никотиносодержащие вещества находятся в свободной продаже, и не только в магазинах, но и в интернете", - сказал Айбулат Хажин на встрече руководителей районных и городских курултаев республики с руководителями госструктур.

Для ограничения свободной продажи никотиносодержащих веществ готовится законопроект о внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Башкортостан".