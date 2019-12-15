В Пензенской области селян возят к врачам на такси

Медицинское такси стало курсировать по пензенским селам - белые микроавтобусы доставляют в больницу жителей, чей возраст перевалил за 65 лет. Но не в экстренном порядке, как скорая помощь, а для профилактических осмотров. Это один из первых этапов реализации нацпроекта "Демография".

Как пояснили в министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области, специалисты в поликлиниках сами выявляют нуждающихся в диспансеризации жителей старше 65 лет. Они направляют списки в организации соцобслуживания, а уже там составляют графики выездов. Важно, что пожилых пациентов будут доставлять не только до больницы, но и обратно.

Пензенскую область называют стареющим регионом - в ней проживают порядка 74 тысяч граждан старше 65 лет. Со следующего года в рамках диспансеризации они будут охвачены дополнительными обследованиями. Ради этого регион закупил 32 автомобиля, из них 18 адаптированы для маломобильных групп населения. В машинах установлены механические аппарели и электрические подъемники для перевозки колясочников. На эти цели из федерального бюджета выделили более 42 миллионов рублей.

С начала декабря с помощью медицинского такси диспансеризацию прошли уже 847 человек. Как говорят медики, чаще всего у пензенцев выявляют болезни системы кровообращения. На втором месте нарушения обмена веществ, такие как диабет и ожирение.