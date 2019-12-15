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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В больницу с комфортом

В Пензенской области селян возят к врачам на такси
Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Медицинское такси стало курсировать по пензенским селам - белые микроавтобусы доставляют в больницу жителей, чей возраст перевалил за 65 лет. Но не в экстренном порядке, как скорая помощь, а для профилактических осмотров. Это один из первых этапов реализации нацпроекта "Демография".

Как пояснили в министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области, специалисты в поликлиниках сами выявляют нуждающихся в диспансеризации жителей старше 65 лет. Они направляют списки в организации соцобслуживания, а уже там составляют графики выездов. Важно, что пожилых пациентов будут доставлять не только до больницы, но и обратно.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Пензенскую область называют стареющим регионом - в ней проживают порядка 74 тысяч граждан старше 65 лет. Со следующего года в рамках диспансеризации они будут охвачены дополнительными обследованиями. Ради этого регион закупил 32 автомобиля, из них 18 адаптированы для маломобильных групп населения. В машинах установлены механические аппарели и электрические подъемники для перевозки колясочников. На эти цели из федерального бюджета выделили более 42 миллионов рублей.

С начала декабря с помощью медицинского такси диспансеризацию прошли уже 847 человек. Как говорят медики, чаще всего у пензенцев выявляют болезни системы кровообращения. На втором месте нарушения обмена веществ, такие как диабет и ожирение.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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