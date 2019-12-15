Видео: Фанаты подрались с пожарными на концерте Макса Коржа

В Перми на концерте белорусского музыканта Макса Коржа произошла массовая драка. Видео потасовки было опубликовано в социальных сетях.

Пермские поклонники музыканта пронесли на концерт файеры, из-за которых в начале концерта в зале произошел пожар. На место происшествия прибыли пожарные и начали заливать помещение водой, чем вызвали недовольство дебоширов. Между пожарными и посетителями концерта завязалась драка, в ходе которой хулиганы отобрали у сотрудников МЧС пожарный рукав и помешали тушению огня.

Конфликт удалось прекратить с помощью полиции. Все это время музыкант Макс Корж был на сцене и не прекращал своего выступления. Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время информация об инциденте, собранная сотрудниками полиции, передана для проверки в МЧС.