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15.12.2019 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Фанаты подрались с пожарными на концерте Макса Коржа

Текст: Алексей Трапезников
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часть 2

Публикация от Свят (@svyat_flatotryad)

В Перми на концерте белорусского музыканта Макса Коржа произошла массовая драка. Видео потасовки было опубликовано в социальных сетях.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Пермские поклонники музыканта пронесли на концерт файеры, из-за которых в начале концерта в зале произошел пожар. На место происшествия прибыли пожарные и начали заливать помещение водой, чем вызвали недовольство дебоширов. Между пожарными и посетителями концерта завязалась драка, в ходе которой хулиганы отобрали у сотрудников МЧС пожарный рукав и помешали тушению огня.

Конфликт удалось прекратить с помощью полиции. Все это время музыкант Макс Корж был на сцене и не прекращал своего выступления. Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время информация об инциденте, собранная сотрудниками полиции, передана для проверки в МЧС.

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