Владимир Путин посетил автоконцерн "КАМАЗ"

Президент в пятницу отправился в город Набережные Челны, где базируется крупнейшее в стране предприятие - КАМАЗ, которому в эти дни исполняется 50 лет с начала строительства. Глава государства осмотрел новейшие разработки и выступил на торжественном митинге.

Прототип нового грузовика "КАМАЗ-2020", кабину которого осмотрел президент, оснащен гибридной трансмиссией, у него улучшена аэродинамика, есть электронные зеркала, микроволновка и мультиварка в кабине, умывальник и холодильник, а также применены беспилотные технологии и солнечные батареи. "Супер", - похвалил Владимир Путин. Глава государства расписался на одной из машин и ознакомился с моделями беспилотного самосвала и грузовика на газу.

"Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами", - похвалил президент КАМАЗ на торжественном митинге. "Вы реально своими руками, талантами укрепляете страну. Это не пустые слова, не болтовня. Проходишь по цехам - сразу чувствуешь, что мы живем в такой стране, которая самодостаточна, имеет будущее", - сказал он работникам предприятия.

Завод восстал после развала, как птица феникс, сравнил Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым и гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным. Президент вспомнил, в каком состоянии было производство в конце 1990-х - начале 2000-х. Предприятие подкосил пожар. "То, что за эти годы произошло, - как феникс из пепла он восстал и принял совершенно новые очертания, не только внешне, но и по содержанию, по качеству", - оценил глава государства.

Владимир Путин пообщался с работниками в одном из цехов. Наладчик Сергей Голубев переживал за моногорода в целом и за Набережные Челны в частности: люди уезжают, например в Санкт-Петербург, и не возвращаются на малую родину. Сейчас прекращена программа поддержки моногородов, разрабатывается новая, но будет ли в ней акцент на комфортную городскую среду, чтобы был город, куда хочется возвращаться, задавался вопросом наладчик. "Я обратил внимание на то, что город с вертолета очень красиво выглядит, особенно вечером: ровные улицы, проспекты, хорошие развязки. Мне сразу пришло в голову, что в этом смысле это похоже на Петербург", - похвалил Набережные Челны Путин. Что касается программы по моногородам, то ее не закрывают, а обновляют, чтобы была эффективнее. Продолжает работу и Фонд поддержки, на ближайшие три года будет выделяться по 5,5 млрд рублей ежегодно, объяснил он.

Президенту России показали "КАМАЗ" будущего: грузовик с микроволновкой, мультиваркой и холодильником

Мастер Максим Филиппов попросил ускорить снижение ставки по ипотеке. "Можно и нужно над этим работать, но искусственно делать опасно, - объяснил президент. - Ведь ипотечная ставка по кредитам и вообще любая ставка банка связана с макроэкономическим состоянием... и в первую очередь с инфляцией". В 90-е рост цен составлял 200, а то и 300 процентов в год. В начале 2000-х инфляция начала сокращаться, и снижаются ставки банков. Сейчас вообще уникальная ситуация, в истории страны такой инфляции еще не было - 3,5 процента. И Центробанк уже четыре раза снижал ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам коммерческих банков. Но ускоренными темпами это очень опасно делать - может подтолкнуть инфляцию, вырастут цены, и ставки снова пойдут вверх. "Вы знаете, невозможно щелчком решить. Нужна взвешенная, спокойная, но грамотная экономическая политика, и постепенно все надо делать, шаг за шагом", - заметил Путин. "Сейчас средняя ставка 8,9... Цель - чтобы в ближайшие годы она сократилась до 7,9 примерно", - напомнил он. Кроме того, есть и льготная ипотека - для молодых семей, например. Глава государства рассказал и о мерах повышения рождаемости, заметив, что их пока недостаточно: механизмы будут совершенствоваться.

"Камазовцы спросили, какое у президента самое знаменательное событие было в этом году. "Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий, - пошутил глава государства. - Очень много идет прямо с колес". Уходящий год был трудовым, оценил он. "Самое главное, конечно, это сфера экономики, социальная сфера. Нам надо добиваться того, чтобы люди все-таки жили лучше, добиваться, чтобы реальные доходы людей повышались", - подчеркнул Путин. "Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, это совершенно очевидно для всех нас", - отметил он.

Завершил рабочую поездку глава государства встречей с главой Татарстана. Рустам Минниханов рассказал, что по нацпроектам планы будут выполнены, большая работа идет по дорожному строительству, открываются мобильные поликлиники, значительно улучшилась ситуация с дольщиками.