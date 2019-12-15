Игорь Кобзев проверил пострадавшие во время летнего наводнения районы

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев с первым заместителем губернатора - председателем правительства Приангарья Русланом Болотовым, заместителем председателя правительства Теймуром Магомедовым, министром строительства, дорожного хозяйства региона Светланой Свиркиной, министром социального развития, опеки и попечительства Владимиром Родионовым, а также главой регионального исполкома ОНФ Иркутской области Еленой Зубун сегодня находятся в рабочей поездке в Тулунском и Нижнеудинском районах. В программе визита - посещение объектов социальной инфраструктуры, пострадавших во время наводнения летом 2019 года.

Первой новый глава Приангарья посетил стройплощадку в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Сейчас здесь возводится три двухэтажных многоквартирных дома, каждый рассчитан на 24 семьи. Затем в этом микрорайоне планируется построить 10 пятиэтажных домов, проект сейчас проходит необходимые экспертизы. Сейчас на стройплощадке работают около 200 человек, к концу года строители должны возвести кровли, а сдача трех домов ожидается в марте 2020 года.

Также в микрорайоне Угольщиков уже идет строительство школы на 1275 мест, которое планируется завершить в 2020 году. Игорю Кобзеву и Руслану Болотову доложили: школа будет состоять из пяти учебных блоков, в ней предусмотрены два бассейна. Проект, по которому возводится эта школа, является типовым. Он признан Минстроем России экономически эффективным, в регионе по нему уже построены три школы. Сдача этого объекта планируется в августе следующего года. 1 сентября здесь должен начаться учебный процесс.

Затем Игорь Кобзев вне программы посетил детское отделение Тулунской районной больницы, где пообщался с пациентами и медицинскими работниками. Также незапланированно врио главы региона заехал в шкоду №6 г. Тулуна. В ней учатся около 900 детей, в том числе те, кто ранее посещали закрытую после наводнения школу №20. Во время восстановительных работ в шестой школе был проведен ремонт, благоустроена территория. В следующем году здесь будут сделаны модульные мастерские.

В школе Игорь Кобзев проверил работу пожарной сигнализации. На вызов оперативно прибыли три пожарных расчета.

Следующим пунктом программы стал осмотр микрорайона Березовая Роща. Эта площадка определена под индивидуальную жилую застройку. Сейчас здесь возводится одновременно 37 домов, 25 из них должны быть готовы в конце декабря.

- Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперёд есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры реализуются. Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года, - отметил Игорь Кобзев.

В Нижнеудинске Игорь Кобзев и Руслан Болотов посетили среднюю общеобразовательную школу №2 имени И.И. Куимова, где учится 536 детей. Учебное заведение пострадало во время наводнения этим летом. Ремонтные работы были проведены в короткие сроки, учебный год здесь начался вовремя. Школа получила новое спортивное оборудование, а в следующем году здесь планируется строительство модульных мастерских. Кроме того, Игорь Кобзев поручил администрации Нижнеудинского района разработать до 1 мая 2020 года проектную документацию для возведения пристроя школы.

Также врио главы региона и Председатель областного Правительства посетили ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница", корпуса которой также были повреждены во время наводнения. На территории учреждения был развернут мобильный госпиталь ФМБА, позволивший проводить всем нуждающимся полноценные хирургический операции. В настоящее время в учреждении продолжаются восстановительные работы, однако компания-подрядчик не укладывается в сроки, обозначенные в контракте, - до 15 декабря 2019 года. Игорь Кобзев поручил организовать совещание в Правительстве региона для определения нового срока сдачи объекта.

Активисты регионального отделения ОНФ в Иркутской области вместе с временно исполняющим обязанности Губернатора Приангарья Игорем Кобзевым во время рабочей поездки в Тулуне и Нижнеудинске встретились с людьми, которые столкнулись с проблемами при получении помощи, полагающейся при чрезвычайной ситуации. Врио главы региона взял каждый вопрос на контроль.

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