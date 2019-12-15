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15.12.2019 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские ученые нашли способ диагностировать шизофрению по крови

Текст: Татьяна Кузнецова (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские ученые совместно с московскими коллегами нашли в сыворотке крови белки, по которым можно диагностировать шизофрению на ранних стадиях. На сегодняшний день таких биомаркеров в мире нет, пишет журнал "Наука в Сибири".

По словам старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Людмилы Смирновой, диагностировать шизофрению очень сложно, поскольку ее симптомы похожи на другие психические расстройства. Чаще все психиатры ставят диагноз, основываясь на своем опыте. Поэтому-то ученые во всем мире ищут способ, как сделать диагностику этого тяжелого заболевания более простой и точной.

Фото: iStock
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Томским ученым удалось продвинуться в этом направлении. Они на основе анализа сыворотки крови пациентов, страдающих шизофренией, другими психическими расстройствами, а также здоровых людей обнаружили два вида белков, изменения в которых могут указывать на развитие шизофрении.

Людмила Смирнова пояснила, что это пока только первые шаги в поиске биологических маркеров шизофрении и предстоит еще очень большая работа в рамках гранта Российского научного фонда, чтобы создать целую линейку таких биомаркеров.

Справка "РГ"

Шизофрения - опасное психическое расстройство, которое часто дает о себе знать еще в подростковом возрасте и приводит к серьезным последствиям. Однако, если вовремя назначить правильную терапию, с диагнозом "шизофрения" можно вести нормальную жить, поддерживать социальные связи, работать.

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