Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке

В городе Невинномысске Ставропольского края местные жители установили мировой рекорд по массовой планке. Ее синхронно выполнили 4573 человека.

Как рассказал губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, мировой рекорд был установлен на строящемся путепроводе. Только там хватило место, чтобы собрать вместе столько людей.

- Такое число участников могло поместиться только на самом большом дорожном сооружении города. На новом путепроводе. Заодно проверили на прочность объект, который хотим запустить до конца года, - заявил глава края.

Участники простояли в планке минуту. Рекорд был официально зарегистрирован Книгой рекордов России, а город получил соответствующий сертификат.