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15.12.2019 17:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В городе Невинномысске Ставропольского края местные жители установили мировой рекорд по массовой планке. Ее синхронно выполнили 4573 человека.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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Как рассказал губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, мировой рекорд был установлен на строящемся путепроводе. Только там хватило место, чтобы собрать вместе столько людей.

- Такое число участников могло поместиться только на самом большом дорожном сооружении города. На новом путепроводе. Заодно проверили на прочность объект, который хотим запустить до конца года, - заявил глава края.

Участники простояли в планке минуту. Рекорд был официально зарегистрирован Книгой рекордов России, а город получил соответствующий сертификат.

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Жители Невинномысска – мировые рекордсмены! Сегодня здесь официально зафиксирован рекорд по самой массовой планке. Это физическое упражнение синхронно выполнили 4573 человека. Такое число участников могло поместиться только на самом большом дорожном сооружении города. На новом путепроводе. Заодно проверили на прочность объект, который хотим запустить до конца года. #ставропольскийкрай #невинномысск #ставропольерулит #спорт #здоровье #рекорд #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

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