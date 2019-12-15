На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон

На склоне Эльбруса открыли юбилейный, 50-й горнолыжный сезон. В субботу, 14 декабря, здесь состоялось торжественное открытие и прошли развлекательные мероприятия с конкурсами, сообщили "РГ" в АО "Курорт Эльбрус".

Ранее сообщалось, что открытие сезона пройдет 30 ноября. Причиной отсрочки стало малое количество снега на склонах горы - всего 20 сантиметров осадков. Сейчас же проблему удалось решить с помощью искусственного оснежения.

На торжественном событии присутствовали полномочный представитель президент по СКФО Александр Матовников и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

- 12 января 1970 года канатная дорога подняла первых туристов и горнолыжников наверх, на Эльбрус, и с этого момента уже 50-й сезон сюда приезжает огромное количество людей, - сказал полпред президента РФ в округе в приветственном слове.

Глава КБР в свою очередь поздравил собравшимся с пятидесятилетием горнолыжного курорта. "Искренне и от души поздравляю с этим прекрасным юбилеем, желаю вам всем счастья, добра, успехов, процветания. Недаром говорят, что Эльбрус - это гора счастья, желаю, чтобы у каждого из вас в семье было много счастья", - заявил Казбек Коков.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" расположен в 150 километров от столицы республики - Нальчика, а канатная дорога на склоне горы считается самой высокогорной в Европе. Ее верхняя точка расположена на отметке в 3847 метров над уровнем моря. Здесь есть несколько трасс различной степени сложности - как для начинающих горнолыжников и сноубордистов, так и для опытных спортсменов.