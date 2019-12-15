Мариинский театр представит детскую сказку "Белоснежка"

Под занавес уходящего года Мариинский театр представляет премьеру для самых юных зрителей - музыкальную сказку "Белоснежка". Режиссером спектакля выступила Алла Чепинога, а главные партии исполняют солисты Академии молодых оперных певцов театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Алла Чепинога уже не единожды ставила спектакли на сцене Мариинки. С восторгом были встречены ее оперы для детей "Репка", "Про глупого мышонка", "Терем-теремок" и, конечно, недавняя премьера - "Чукоккала-1".

На этот раз режиссер взялась за пьесу "Белоснежка и семь гномов", которая была написана для постановки в московском "Современнике". Музыкальную сказку на ее основе создал Эдуард Колмановский - автор музыки для театра и кино и многих популярных в то время песен. Премьера прошла в 1966 году в Детском музыкальном театре, которым руководила Наталия Сац.

- Наш спектакль, пронизанный светлой музыкой Эдуарда Колмановского, учит детей отзывчивости и доброте, способной примирить и сделать союзниками самых разных персонажей, - говорит Алла Чепинога.

По ее словам, маленьких зрителей ждет увлекательное путешествие в Средневековье, где им предстоит познакомиться с Белоснежкой, со злой Королевой, и, конечно, с гномами.

Премьерный показ пройдет 15 декабря, а в следующий раз посмотреть сказку можно будет уже на новогодних каникулах - 3 января.