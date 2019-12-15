Под Петербургом сосед ограбил 92-летнюю блокадницу

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, который ограбил свою 92-летнеюю соседку по коммунальной квартире. Его добычей стал мобильный телефон пенсионерки, продукты из холодильника и 1700 рублей.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, 28-летний сосед применил к соседке, которая, к слову, является жительницей блокадного Ленинграда, физическую силу.

После того как сосед ушел, пенсионерка вызвала полицию. Стражи порядка довольно быстро задержали мужчину. Он еще не успел потратить деньги и продать телефон соседки.

На соседа завели дело по статье "грабеж".