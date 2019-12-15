Сколько придется заплатить за новогоднюю ночь на курортах России

Многие российские отели в этом году либо не повышали свои расценки на новогодние каникулы, либо даже предоставили скидки. И сегодня их номера распроданы почти полностью.

Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, где и какие нынче цены.

Скидки заканчиваются

В Карелии пока еще предлагают новогодние скидки для путешественников. Стоимость стандартного номера в отеле обойдется от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

В новогодние дни туристам предлагают также туры с проживанием в отеле и выездом на экскурсии. Например, тур на три ночи и четыре дня из Москвы. Обойдется он в 18,5 тысячи рублей. Сюда входит проживание в отеле, питание, трансферт, экскурсии, поездка в питомник ездовых собак хаски, осмотр водопада Кивач. Предлагают и дополнительную экскурсию - в горный парк Рускеала. Он находится в 260 километрах от Петрозаводска. Но за это придется платить отдельно. Кстати, в стоимость данного тура с проживанием в отеле, не входит проезд поездом из Москвы в Петрозаводск и обратно.

Большой популярностью пользуются семейные поездки в Великий Устюг к Деду Морозу. Пока еще в гостинице в самой Вотчине есть свободные места. Здесь также предлагают пакет с проживанием, питанием, экскурсиями. До 15 декабря стоимость поездки в два дня и одну ночь обойдется для взрослого в 11250 тысяч рублей, для ребенка с 6 лет - в 10,5 тысячи. А вот уже за тур с 28 по 29 декабря придется отдать 11900 и 11200 тысяч рублей соответственно.

Сноуборд - лучше свой

В этом году на горнолыжном курорте в Приэльбрусье отменили повышение цен на высокий сезон, то есть в новогодние праздники все тарифы будут стандартными, такими же, как в течение всего горнолыжного сезона.

Например, 2 тысячи рублей в день на безлимитное использование подъемников от станции "Азау" до "Гара-Баши". В прошлом году цена повышалась до 2600 рублей в сутки. Стоит приобрести также страховку, которая стоит всего 100 рублей в день.

А вот тарифы на прокат оборудования с 30 декабря по 8 января вырастут на 25-30 процентов. Взрослый лыжный или сноубордный комплект будет стоить 1800 рублей в сутки, вместо 1400 в остальное время сезона. Выгоднее брать экипировку в аренду сразу на несколько дней, либо, в идеале, ехать со своей.

"Ажиотаж на новогодние праздники наблюдается. Гостиницы уже по большей части забронированы. Люди, когда собираются на праздники в Приэльбрусье, бронируют жилье очень заранее, жилой фонд здесь относительно небольшой. Обычно в сентябре-октябре уже начинается бронь. Особенно хорошие варианты улетают в первую очередь - есть недорогие качественные хостелы, например, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы АО "Курорт Эльбрус" Дарья Пуденко.

Курорт будет украшен, приведен в праздничный вид, здесь поставят и украсят елки, а остальной праздничной программой уже занимаются либо туроператоры, которые привезут горнолыжников и отдыхающих, либо сами туристы.

Кстати, туров из окрестных городов пока предлагается масса. Например, поездка с группой на неделю из Уфы обойдется в 23,5 тысячи рублей. Сюда входит трансфер, проживание и экскурсии, а еще за пять тысяч добавят и питание.

Из крупных городов поближе к Кабардино-Балкарии, например из Краснодара, Ростова или Ставрополя, на четыре дня и три ночи на Эльбрус можно поехать всего за 11 тысяч. Это размещение в хостеле с удобствами на этаже, двухразовое питание, несколько вечеринок, включая новогоднюю. Более комфортное размещение, естественно, стоит дороже. Поездка с номером категории "люкс" на те же дни обойдется уже в 18 тысяч с человека.

К середине декабря на сервисах брони отелей на новогодние праздники в Приэльбрусье номеров остались единицы, в основном это средний ценовой сегмент и выше.

"Люкс" уже разобрали

В санаториях Белокурихи на новогодние каникулы забронировано 90 процентов мест. По словам Михаила Шефера, коммерческого директора крупнейшей сети санаториев курорта Белокурихи, сегодня выбраны все места премиум-класса, категории "люкс", остались только недорогие номера. В прошлом году к середине декабря, заполняемость санаториев на новогодние каникулы была заметно меньше.

"Если пять лет назад в первую очередь расходились самые дешевые места, то сейчас большим спросом пользуются премиальные предложения, - отметил Михаил Шефер. - Учитывая этот тренд, мы в сентябре подготовили новые продукты класса "премиум" и "премиум плюс" и они оказались очень востребованы. Их отличает не только комфортное проживание, но и очень объемный пакет медицинский услуг, включающий консультирование специалистов даже после отъезда из санатория".

Кроме того, в этом году в "Белокурихе-2" ввели в эксплуатацию новую горнолыжную трассу на горе Мишина с большим перепадом высот и более сложным выездом. Поэтому среди новинок зимнего сезона - комплексные путевки для горнолыжников, куда входит безлимитный скипасс, посещение бассейна, водного комплекса.

Еще есть варианты

Новогодние каникулы на горнолыжном комплексе Шерегеш в Кемеровской области лучше планировать заранее. Сделать это популярное не только у сибиряков местечко круглогодичным курортом - пока несбывшаяся мечта региональных властей. В Горную Шорию по-прежнему едут в основном зимой - покататься с живописных склонов, покрытых уникальным снегом-"пухляком".

Подобрать гостиницу в удобном месте любители горных лыж и сноубординга стремятся как можно ближе к горе. Чем раньше, тем проще это сделать. Впрочем, на пиковый период с 30 декабря по 8 января большинство отелей скидок за раннее бронирование (если таковое вообще есть) не предоставляют.

Ресурс booking.com на сделанный вчера запрос выдал корреспонденту "РГ" всего несколько вариантов для двух взрослых без детей. Двухместный "комфорт" в отеле за 86,4 тысячи рублей, вилла с двумя спальнями за 225 тысяч или кровать в общем четырехместном либо восьмиместном номере за 21,8 тысячи и 15,3 тысячи соответственно. Увы, лидер продаж - популярная турбаза с демократичными ценами - отписалась коротко: "Вы не успели!".

Впрочем, мест на всего одну, зато новогоднюю ночь оказалось побольше. Разбег вариантов - от койки в хостеле за 1700 рублей (семь мест еще есть!) до улучшенного двухместного номера в коттедже с баней (осталось одно предложение) за 16 тысяч. Последний вариант, впрочем, подходит для большой компании. А так номер в стандартных отелях обходится в среднем от 3500 до 4500 за сутки с завтраком.

В Сочи на четыре ночи

В Сочи на новогодние праздники в среднем снять в сутки квартиру обойдется в 2-3 тысячи рублей, дом - в 5-10 тысяч рублей, а номер в отеле - в 4 тысячи рублей в сутки.

Например, с 31 декабря по 4 января и 1 по 5 января с завтраками цена номера на двух взрослых (ребенок до шести лет бесплатно) - 13,7 тысячи рублей, с 3-го по 7-е - почти 10 тысяч рублей, а с 4 по 8 января - 7,2 тысячи рублей.

В Центральном районе Сочи с 31 декабря по 5 января стандартный двухместный номер в известных отелях обойдется от 41 тысячи рублей, а одноместный - 8 тысяч рублей.

В горах Сочи, в Красной Поляне, из окон дорогих отелей и бюджетных хостелов будет открываться панорамный вид на Кавказские горы, но и цены здесь высоки. Апартаменты с кухней и спальней на трех человек 31 декабря будут стоить 27,1 тысячи рублей, 1 января - 28,9 тысячи, а 2-3-го числа - около 17 тысяч рублей в сутки. На пятерых человек с двумя спальнями 31 декабря - примерно 45 тысяч рублей, 1 января - 41,5 тысячи, а 2-3-го - около 30 тысяч.

На площади Южного мола, около морского вокзала в центре Сочи, жителей и гостей ждет главная городская елка, а с 22.00 - концертная программа с местными звездами эстрады, а также дискотека и карнавал до самого утра. Праздник будет организован и в Олимпийском парке. В "Адлер Арене" ожидается праздничная шоу-программа, в которой будет дискотека, конкурсы с призами, световое и акробатическое шоу, выступления музыкантов и банкет. Для детей организована программа со Снегурочкой и Дедом Морозом, аниматорами и сказочными героями. Стоимость входного билета - 7,5 тысячи рублей, для детей до шести лет - тысяча рублей.