В Коми пациентку с инсультом отвезли в больницу на полу вагона поезда

Жительницу поселка Каджером в Республике Коми отвезли в больницу в общем вагоне поезда. Около полутора часов женщина пролежала на полу вагона в ногах у других пассажиров.

Об этой ситуации на портале "Активный гражданин", созданном для обращений граждан, рассказала дочь пациентки Елизавета Лебедевайтис. Поселок Каджером не имеет связи с Большой Землей, только по железной дороге. До города Печоры расстояние составляет 86 километров.

У жительницы Каджером случился инсульт. "Скорая" от местной поликлиники приехала быстро, но врачи сразу сообщили дочери пострадавшей: женщине надо в больницу, в Печору. Учитывая, что поселок оторван от большой земли, а зимника еще нет, то решено было отправить пациентку на пригородном поезде "Ираель-Печора". В составе были только сидячие вагоны.

Положить пациентку на сидение не получилось. И женщину положили на пол. Весь путь, а это около двух часов, врач поликлиники следила за состоянием женщины и заодно оберегала ее от ног других пассажиров.

Обращение Елизаветы Лебедевайтис рассмотрели в министерстве здравоохранения Коми. Женщине отметили, что круглосуточный стационар в поселке сохранен при Каджеромской участковой больнице, там есть семь коек и он укомплектован на 100 процентов. В учреждении работает терапевт и педиатр. При необходимости транспортировка пациентов в более крупные населенные пункты может осуществляться санавиацией, автотранспортом или по железной дороге.

В этом году санавиацией из поселка одного человека перевезли в Ухту, а сотрудники скорой помощи своими силами доставили 36 пациентов в Печору.

Сейчас по обращению Лебедевайкис начата проверка по организации медицинской помощи пожилой женщине.