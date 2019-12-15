Российские отели уже распродали почти все номера на Новый год

Аукцион щедрости устроили в этом предновогоднем сезоне многие российские отели. Конкуренция большая не только с заграничными, но и со своими коллегами. Поэтому скидки есть даже в самых востребованных местах зимнего отдыха. Но чем ближе 31 декабря, тем меньше возможностей ими воспользоваться.

Многие крымские отели уже забронированы на 90 процентов. При этом стоимость отдыха ниже прошлогодней на 8,3 процента, подсчитали специалисты сервиса бронирования TVIL.ru. Средняя цена за проживание - 2,7 тысячи рублей в сутки.

Чаще всего туристы выбирают Ялту, Севастополь и Алушту. Продолжительность отдыха - около пяти дней. Цены колеблются в зависимости от города и уровня гостиницы. Пять дней в среднестатистическом отеле Ялты обойдется в 14,8 тысячи, а в Севастополе - 11,1 тысячи рублей. За праздничный банкет - отдельная плата. Крупные гостиницы, которые подготовили масштабные шоу-программы, выставляют более внушительный чек. Так, известный санаторий предлагает проживание с трехразовым питанием и спа-услугами за 16 тысяч в сутки для двоих, а банкет - за 20.

Кстати, в Сочи при желании тоже можно найти приемлемый вариант. С 31 декабря по 4 января и 1 по 5 января с завтраками цена номера на двух взрослых (ребенок до шести лет бесплатно) 13,7 тысячи рублей, с 3 по 7 января - почти 10 тысяч, а с 4 по 8 января - 7,2 тысячи.

В санаториях Белокурихи на новогодние каникулы, как и в Крыму, забронировано 90 процентов мест. По словам Михаила Шефера, коммерческого директора крупнейшей сети санаториев курорта, выбраны все места премиум-класса, категории "люкс", остались только недорогие номера. В прошлом году к середине декабря, заполняемость была заметно меньше. В "Белокурихе-2" ввели в эксплуатацию новую горнолыжную трассу на горе Мишина с большим перепадом высот и более сложным выездом.

Скидки на Новый год дают почти все отели. Но чем ближе 31 декабря, тем меньше шансов ими воспользоваться: где скидки кончаются, а где - места

К середине декабря на сервисах брони отелей и в Приэльбрусье номеров остались единицы. Но это в основном средний ценовой сегмент и выше. Все тарифы будут стандартными, такими же, как в течение всего горнолыжного сезона. А вот тарифы на прокат оборудования с 30 декабря по 8 января вырастут на 25-30 процентов. Выгоднее брать экипировку с собой.

Все еще предлагают скидки в Карелии. Стоимость стандартного номера в отеле обойдется от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. А тур на три ночи и четыре дня из Москвы обойдется в 18,5 тысячи рублей.

И пока еще есть свободные места в Великом Устюге - вотчине Деда Мороза. Здесь также предлагают пакет с проживанием, питанием, экскурсиями. До 15 декабря стоимость поездки в два дня и одну ночь обойдется для взрослого в 11,25 тысячи рублей, для ребенка с 6 лет - в 10,5 тысячи. А вот уже за тур с 28 по 29 декабря придется отдать 11,9 и 11,2 тысячи рублей соответственно.

И совсем решили обойтись без скидок многие отели горнолыжного комплекса Шерегеш в Кемеровской области. Ресурс booking.com на сделанный вчера запрос выдал "РГ" всего несколько вариантов для двух взрослых. Двухместный "комфорт" в отеле за 86,4 тысячи рублей, вилла с двумя спальнями за 225 тысяч или кровать в общем четырехместном либо восьмиместном номере за 21,8 тысячи и 15,3 тысячи соответственно.

Увы, лидер продаж - популярная турбаза с демократичными ценами - отписалась коротко: "Вы не успели!".

Тем временем

В Москве стартовал главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он традиционно привлекает миллионы москвичей и туристов и на этот раз продлится целый месяц. Творческие мастер-классы, ледовые шоу, спектакли, ярмарки ждут гостей на 81 площадке в центре и на окраинах. Старт празднику дал мэр столицы Сергей Собянин. Прогулявшись по торговым рядам, он рассказал, что зимний фестиваль традиционно пользуется огромной популярностью. "Мы развернули площадки в центре города, микрорайонах, больших парках, скверах и на площадях, - сказал Собянин. - Одновременно со стартом фестиваля включаем в городе праздничную подсветку, чтобы она горела всю зиму и радовала москвичей и гостей столицы".

Самое интересное - в исторической части Москвы. В свой праздничный маршрут стоит непременно включить Манежную площадь. Здесь установлена двадцатиметровая ель. На ней - четыре тысячи новогодних игрушек и три километра гирлянд. Рядом - большая рождественская ярмарка с вкусными сувенирами из Европы. Прохожие могут погрузиться в атмосферу городов, знаменитых своими рождественскими традициями. Например, в пражских шале можно попробовать чешский трдельник, а в австрийских - выпить горячий глинтвейн.

Всего на фестивале запланировано полторы тысячи концертов, более восьми тысяч мастер-классов, 100 спортивных игр и забав. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. Посмотреть адреса фестивальных площадок, расписание мастер-классов, концертов и спектаклей можно на сайте moscowseasons.com.

Подготовил Сергей Жуков