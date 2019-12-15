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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Черное море вошел американский эсминец "Росс"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/wikipedia.org Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/wikipedia.org
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/wikipedia.org

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Это уже восьмой с начала нынешнего года заход американских военных кораблей в черноморский регион, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Фото: REUTERS/Yoruk Isik
США объяснили причину захода эсминца в Черное море

Эсминец "Росс" взял под наблюдение корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". До этого в середине октября 2019 года в Черном море курсировал американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением на борту. Как и во всех подобных ситуациях его сопровождали корабли Черноморского флота. В октябре это были фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Тогда командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти под чьим командованием находится эсминец "Портер", объяснила визит боевого корабля в Черное море приверженностью США свободному судоходству. Традиционно такие заходы в США трактуют как "необходимость выполнения плановой программы". После "Портера" в Черном море успел побывать еще один эсминец ВМС США "Коул". После его ухода с 30 октября в черноморском бассейне не было ни одного американского корабля.

Портом приписки ракетного эсминца USS "Ross" (DDG-71) является военно-морская база Рота в Испании. Корабль спущен на воду в марте 1996 года. В сентябре нынешнего года "Росс" принимал участие в совместных учениях кораблей НАТО и Украины в Черном море.

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