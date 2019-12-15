В Керчи открыли памятник неделимости Крыма и России

Новый памятник, символизирующий единство Крыма и России, украсил обновленный сквер морского вокзала Керчи. Скульптурная композиция посвящена историческим деятелям деятелям X-XI веков - преподобному Никону Печерскому и князю Глебу Святославовичу Тмутараканскому.

Идея установки памятника принадлежит инициативной группе, в которую вошли жители Керчи, Симферополя и Москвы. Проект стал реальностью по благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона в год завершения строительства Крымского моста. Ведь задолго до его появления, еще в 1792 году, при строительстве редута на Таманском полуострове был обнаружен древний мраморный камень с высеченной надписью "В лето 6576 индикта 6 (1068 год - по современному летоисчислению) Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен". Сейчас этот артефакт хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Преподобный Никон - основатель Тмутараканского монастыря, а позже - игумен Киево-Печерской монашеской обители. Он автор первой систематизированной истории русского народа - "Повести временных лет" - и учитель Нестора Летописца. Рядом с ним на монументе - юный князь Глеб Святославович. Монумент создан скульптором Андреем Голубевым на средства Российского военно-исторического общества и других меценатов.

- Святитель Никон и князь Глеб Святославович неразрывно связаны с историей города, - говорит скульптор Андрей Голубев. - С благословения святителя Никона князь Глеб участвовал в промере Керченского пролива, который зафиксирован в летописях и на мраморном камне. Памятник подчеркивает неразрывную связь между нынешними временами и ключевыми историческими событиями прошлых веков.

По мнению современных экспертов, исследование ширины Керченского пролива было непростой задачей для того времени, требовавшей участия ученых. Также это событие было связано с прекращением смуты в княжестве и знаменовало восстановление твердой русской власти на берегах Черного моря.

- Уже тогда у людей была мысль надежно соединить два берега, - считает глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - И вот в наше время благодаря труду тысяч людей построен Крымский мост. А памятник, который мы сегодня открыли, стал заключительным аккордом в процессе строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

- Смысл этого памятника в том, чтобы подчеркнуть - еще в те времена эта земля принадлежала русскому княжеству, - продолжает Геннадий Григорьев, предводитель Керченского союза монархистов. - Еще в те времена благословенная Таврида была русской землей до прихода многих народов в Крым. Памятник словно говорит, что Крым всегда был, есть и будет частью российского государства.

По мнению главы администрации Керчи Сергея Бороздина, скульптура станет еще одной достопримечательностью города, а также украшением обновленного сквера у морского вокзала.

- В рамках программы "Формирование современной городской среды" здесь выполнена укладка тротуарной плитки, установка скамеек, - рассказал Бороздин. - Это вторая зона отдыха, открытая сегодня после масштабного благоустройства. Очень надеюсь, что она станет очередной точкой притяжения керчан и туристов!