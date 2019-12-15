В Керчи открыли памятник неделимости Крыма и России

Новости

Вылетевший в Гонконг пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево 22:17
В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе "Иртыш" 21:16
В Новосибирской области загорелся склад с пухом 21:11
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом 20:13
В Черное море вошел американский эсминец "Росс" 20:10
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии 20:07
США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу 20:06
Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину 19:28
Вокруг затонувшего в Севастополе плавдока выставили заграждение 19:10
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло 18:57
Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции 18:22
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:49
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище 17:45
Песков рассказал про теплые беседы Путина и Трампа 17:18
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами 17:12
Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке 17:07
Песков рассказал о сути апелляции России в CAS 17:02
Мексиканские фермеры требуют сжечь портрет лидера революции Сапаты 16:35
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово 16:22
Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы 15:57
Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками 15:37
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки 15:15
В Башкирии произошел второй случай отравления ребенка снюсом 15:00
Лариса Долина споет колыбельную в новом мультфильме про Умку 14:57
Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
15.12.2019 19:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Керчи открыли памятник неделимости Крыма и России

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Алла Дмитриева
Новый памятник, символизирующий единство Крыма и России, украсил обновленный сквер морского вокзала Керчи. Скульптурная композиция посвящена историческим деятелям деятелям X-XI веков - преподобному Никону Печерскому и князю Глебу Святославовичу Тмутараканскому.
Фото: Мария Орлова
В Симферополе открыли 10-метровую кованую карту России

Идея установки памятника принадлежит инициативной группе, в которую вошли жители Керчи, Симферополя и Москвы. Проект стал реальностью по благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона в год завершения строительства Крымского моста. Ведь задолго до его появления, еще в 1792 году, при строительстве редута на Таманском полуострове был обнаружен древний мраморный камень с высеченной надписью "В лето 6576 индикта 6 (1068 год - по современному летоисчислению) Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен". Сейчас этот артефакт хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Преподобный Никон - основатель Тмутараканского монастыря, а позже - игумен Киево-Печерской монашеской обители. Он автор первой систематизированной истории русского народа - "Повести временных лет" - и учитель Нестора Летописца. Рядом с ним на монументе - юный князь Глеб Святославович. Монумент создан скульптором Андреем Голубевым на средства Российского военно-исторического общества и других меценатов.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
В Феодосии реставраторы Дачи Стамболи нашли деньги Врангеля

- Святитель Никон и князь Глеб Святославович неразрывно связаны с историей города, - говорит скульптор Андрей Голубев. - С благословения святителя Никона князь Глеб участвовал в промере Керченского пролива, который зафиксирован в летописях и на мраморном камне. Памятник подчеркивает неразрывную связь между нынешними временами и ключевыми историческими событиями прошлых веков.

По мнению современных экспертов, исследование ширины Керченского пролива было непростой задачей для того времени, требовавшей участия ученых. Также это событие было связано с прекращением смуты в княжестве и знаменовало восстановление твердой русской власти на берегах Черного моря.

- Уже тогда у людей была мысль надежно соединить два берега, - считает глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - И вот в наше время благодаря труду тысяч людей построен Крымский мост. А памятник, который мы сегодня открыли, стал заключительным аккордом в процессе строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Фото: РИА Новости
В Крыму заложили памятный знак на месте встречи Николая II с женой

- Смысл этого памятника в том, чтобы подчеркнуть - еще в те времена эта земля принадлежала русскому княжеству, - продолжает Геннадий Григорьев, предводитель Керченского союза монархистов. - Еще в те времена благословенная Таврида была русской землей до прихода многих народов в Крым. Памятник словно говорит, что Крым всегда был, есть и будет частью российского государства.

По мнению главы администрации Керчи Сергея Бороздина, скульптура станет еще одной достопримечательностью города, а также украшением обновленного сквера у морского вокзала.

- В рамках программы "Формирование современной городской среды" здесь выполнена укладка тротуарной плитки, установка скамеек, - рассказал Бороздин. - Это вторая зона отдыха, открытая сегодня после масштабного благоустройства. Очень надеюсь, что она станет очередной точкой притяжения керчан и туристов!

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Фото

Главное сегодня

Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом
В Черное море вошел американский эсминец "Росс"
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами