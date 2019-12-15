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15.12.2019 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Pavlo1/wikipedia.org Фото: Pavlo1/wikipedia.org
Фото: Pavlo1/wikipedia.org

В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док и находившаяся в нем на момент аварии списанная же подводная лодка. После этого подводная лодка всплыла и теперь находится в надводном положении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Информация о происшествии подтвердили на ремонтном предприятии Минобороны.

- Лодка всплыла, находится на плаву, - сообщил помощник директора ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев.

По его данным, потерпевший аварию док не принадлежал ни Черноморскому флоту, ни ФГУП "13 СРЗ ЧФ". Док затонул по причине технического состояния судна, не подлежавшего ремонту. Большой плавучий док СПД-16 был включен в состав ВМФ 2 июля 1941. Вместе с ним затонула списанная подводная лодка "Горьковский комсомолец". В результате аварии никто не пострадал.

Последний крупный инцидент у берегов Крыма в результате которого затонуло судно, произошел в октябре 2016 года. Тогда у берегов поселка Ливадия затонул плавкран, направлявшийся из Гурзуфа в Севастополь. В четырех километрах от берега судно попало в пятибальный шторм и ночью затонуло. Из восьми членов экипажа пятерых моряков спас корабль "Дерзкий". Трое других пропали без вести.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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