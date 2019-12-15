Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

В 2019 году интерес россиян сместился в пользу более дорогих гаджетов. Спрос на флагманские смартфоны рос быстрее, чем на устройства из других ценовых диапазонов.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрошенных ритейлеров. Согласно их данным, в этом году средняя цена на смартфоны в России выросла на 5% по сравнению с 2018 годом и составляет 16-17 тысяч рублей.

Отмечается, что покупатели предпочитают более производительные и технически совершенные модели, которые способны удовлетворить потребности на ближайшие два-три года. Так, спрос на смартфоны стоимостью от 50 тысяч рублей вырос более чем на четверть в штуках и на 30% в деньгах. По данным специалистов, росту продаж способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой. Лидером по количеству проданных смартфонов остается Samsung, а в денежном отношении на первом месте Apple.

Ранее Роскачество исследовало новинки на рынке смартфонов. Эксперты проверили работу камер, возможности подключения к интернету и производительность, качество связи, работу экрана, его яркость, прочность устройств и многие другие параметры. Среди исследованных - новые модели iPhone, Samsung, Motorola, Honor, Xiaomi.